CEO-ul OMV Petrom, Christina Verchere, a subliniat că 2025 a reprezentat un an important în implementarea Strategiei 2030, într-un context economic și geopolitic dificil.

„2025 a fost un an important pentru implementarea Strategiei 2030, an în care am obținut rezultate tangibile pentru toate proiectele noastre strategice, susținute de investiții de aproximativ 7,8 miliarde lei. Într-o piață volatilă, rezultatele noastre au evidențiat reziliența modelului de afaceri integrat, performanța activităților din downstream compensând parțial impactul prețurilor mai mici ale țițeiului. Aceste evoluții au fost vizibile mai ales în al patrulea trimestru. Ne așteptăm la un alt an cu provocări, cu volatilitate ridicată a prețurilor și o creștere economică lentă, într-un context geopolitic complex. Menținerea disciplinei stricte a costurilor si un cadru fiscal și de reglementare stabil sunt esențiale pentru a ne menține capacitatea de a executa investiții record de circa 9 miliarde lei. Privind spre viitor, în condițiile în care securitatea energetică devine din ce în ce mai importantă, iar cererea de hidrocarburi se menține solidă, am ajustat mai multe ținte strategice în linie cu dinamica estimată a pieței. Ne păstrăm focusul pe tranziția energetică, ajustând țintele noastre de GES în contextul acestor schimbări în profilul cererii”.

Profitul net a fost afectat în principal de ajustări nete de depreciere de 2,2 miliarde lei, legate de obligațiile de abandonare asumate împreună cu statul român și de deprecierea unor active din segmentul Explorare și Producție (E&P).

Rezultatul din exploatare CCA, excluzând elementele speciale, s-a situat la 5,2 miliarde lei, în scădere cu 10%, influențat de prețurile și volumele mai mici de țiței.

Contribuția totală la bugetul de stat a rămas stabilă, la aproximativ 16 miliarde lei.

Investițiile organice au crescut cu 23%, la 7,7 miliarde lei, fiind susținute în principal de avansul proiectului Neptun Deep. Investițiile totale au ajuns la 7,8 miliarde lei, cu 9% peste nivelul din 2024.

Directoratul companiei a propus un dividend total de 0,0578 lei/acțiune, în scădere cu 10%, compus dintr-un dividend de bază de 0,0466 lei și un dividend special de 0,0112 lei.

Explorare și producție

Rezultatul din exploatare, excluzând elementele speciale, a scăzut cu 27%, la 2,174 miliarde lei, ca urmare a prețurilor și volumelor mai mici de țiței. Producția totală a scăzut cu 4%, la 104,5 mii bep/zi, însă rămâne al doilea cel mai bun rezultat din ultimii opt ani. Costul de producție a crescut la 17,8 USD/bep, pe fondul presiunilor valutare și al taxei pe construcții.

Rafinare și marketing

Rezultatul din exploatare CCA a rămas stabil, la 2,453 miliarde lei. Marja de rafinare a crescut cu 35%, la 12,4 USD/baril. Rata de utilizare a rafinăriei Petrobrazi a scăzut la 93%, pe fondul opririlor planificate și al dificultăților de aprovizionare cu țiței. Vânzările totale de produse rafinate s-au redus cu 5%, la 5,5 milioane tone.

Gaze și energie

Rezultatul din exploatare a fost de 356 milioane lei, similar cu 2024. Vânzările de gaze naturale au crescut cu 12%, la 48,3 TWh, cel mai ridicat nivel din 2021. Centrala electrică Brazi a produs 4,7 TWh, reprezentând aproximativ 9% din mixul de producție al României.

Bugetul total de investiții pentru perioada 2022–2030, de circa 11 miliarde euro, este menținut. Ponderea proiectelor cu emisii reduse și zero de carbon a fost ajustată la aproximativ 25%, în timp ce investițiile în activități tradiționale și dezvoltarea regională a gazelor naturale au fost majorate.

În România, proiectul Neptun Deep avansează prin continuarea forajului de dezvoltare și a lucrărilor la infrastructura de măsurare a gazelor. În Bulgaria, proiectul Han-Asparuh a intrat în faza de foraj de explorare, cu doi parteneri noi în acționariat.

Compania a raportat, de asemenea, o descoperire de gaze naturale la Spineni, lângă Craiova, extinderea activităților în domeniul bitumului și punerea în funcțiune a unei noi unități de recuperare a sulfului la Petrobrazi.

OMV Petrom a început construcția unității de combustibili sustenabili (SAF/HVO) de la Petrobrazi și dezvoltă în România capacități regenerabile de aproximativ 900 MW. De asemenea, compania și-a extins rețeaua regională de încărcare pentru vehicule electrice la circa 1.350 de puncte.