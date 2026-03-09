Zeci de mii de locuitori ai municipiului Curtea de Argeș se confruntă cu o situație dificilă după ce analizele au indicat contaminarea rețelei publice de alimentare cu apă. Problema a fost semnalată încă din luna noiembrie a anului trecut, iar până în prezent nu a fost găsită o soluție care să permită reluarea consumului în siguranță.

Potrivit rezultatelor celor mai recente analize, apa din rețeaua publică rămâne în continuare improprie pentru băut sau gătit. În aceste condiții, autoritățile au transmis populației să evite utilizarea apei de la robinet pentru consum alimentar până la remedierea completă a situației.

Pentru a face față crizei, autoritățile au amplasat mai multe rezervoare cu apă potabilă în diferite zone ale orașului. În fiecare zi, locuitorii vin să își facă provizii, mulți dintre ei fiind nevoiți să revină de două sau chiar de trei ori pe zi pentru a asigura necesarul întregii familii.

Apa este transportată cu cisterne de pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Argeș, care alimentează constant rezervoarele. Din cauza consumului ridicat, acestea trebuie reumplute frecvent, uneori chiar de două ori în aceeași zi.

În paralel, o parte dintre localnici aleg să meargă la izvoarele din apropierea orașului pentru a obține apă potabilă.

Deși situația persistă de mai multe luni, ultimele teste arată că apa din rețeaua publică nu îndeplinește încă standardele de potabilitate.

Recent, Direcția de Sănătate Publică Argeș a comunicat rezultatele analizelor pentru probele recoltate de la ieșirea Stației de tratare a apei Cerbureni, dar și din două unități de învățământ și două locuințe.

Instituția a precizat că, în urma verificărilor efectuate în februarie, în rețeaua care alimentează municipiul Curtea de Argeș și localitățile din apropiere nu mai sunt detectate bacterii. Cu toate acestea, apa nu poate fi declarată potabilă deoarece sunt depășite limitele admise pentru turbiditate, fier și clor.

În aceste condiții, locuitorii orașului rămân dependenți de apa distribuită de autorități sau de sursele naturale din zonă, până la remedierea completă a problemei din rețeaua publică.