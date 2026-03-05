Suedia, care este țară membră NATO din UE, atrage atenția asupra vulnerabilităților create de dependența tot mai mare de plățile digitale și îi îndeamnă pe cetățeni să aibă bani cash la îndemână pentru situații de criză. Banca centrală a Suediei a transmis o recomandare oficială potrivit căreia fiecare persoană ar trebui să păstreze cel puțin 1.000 de coroane suedeze în numerar pentru a putea cumpăra produse esențiale în cazul unor evenimente grave.

Autoritățile explică faptul că această rezervă financiară ar putea deveni vitală dacă infrastructura digitală de plată este afectată de un conflict militar, de atacuri cibernetice sau de o altă criză majoră. Sistemele electronice pe care se bazează majoritatea tranzacțiilor pot deveni indisponibile temporar, iar numerarul ar rămâne una dintre puținele soluții pentru efectuarea de plăți rapide.

Recomandarea vine într-un context de securitate tot mai tensionat în Europa și reflectă preocuparea statului suedez pentru pregătirea populației în eventualitatea unor situații extreme. Informația privind aceste recomandări a fost relatată de Bloomberg, care citează pozițiile oficiale ale instituțiilor financiare suedeze.

Autoritățile subliniază că păstrarea unor bani cash reprezintă o măsură de precauție și o soluție de rezervă, menită să asigure continuitatea cumpărăturilor de bază în situații în care plățile electronice nu ar mai funcționa temporar.

Pe lângă recomandarea de a avea bani cash în locuință, instituțiile financiare suedeze îi încurajează pe cetățeni să folosească mai multe metode de plată pentru a reduce riscurile în caz de criză. Oamenii sunt sfătuiți să dețină carduri bancare emise de mai multe instituții financiare și să utilizeze inclusiv serviciul local de plăți online Swish.

Banca centrală explică faptul că diversificarea metodelor de plată poate reduce semnificativ riscul de a rămâne fără posibilitatea de a face cumpărături în cazul unor întreruperi temporare ale sistemelor financiare. Într-o economie extrem de digitalizată, chiar și o defecțiune tehnică sau un atac informatic ar putea bloca accesul la bani pentru o parte a populației.

Suedia este considerată una dintre cele mai digitalizate economii din lume, însă acest nivel ridicat de digitalizare vine și cu vulnerabilități evidente. În prezent, doar aproximativ 10% dintre tranzacții mai sunt realizate în numerar, în timp ce majoritatea plăților sunt efectuate prin sisteme electronice sau aplicații mobile.

În paralel, guvernul suedez a transmis populației broșuri speciale care conțin recomandări pentru pregătirea în situații de criză. Cetățenii sunt sfătuiți să își creeze rezerve de apă potabilă și să se informeze din timp despre metodele prin care pot primi știri și informații în cazul unor pene de curent sau întreruperi ale comunicațiilor.

Autoritățile încearcă să pregătească societatea pentru eventualele consecințe ale unor conflicte militare sau atacuri cibernetice, pe fondul creșterii tensiunilor din domeniul securității în Europa, notează Bloomberg. Printre amenințările menționate de oficiali se numără Rusia și Iranul.

În acest context tensionat, Suedia a raportat recent și un incident care a ridicat semne de întrebare privind securitatea regională. Pe 25 februarie, autoritățile au anunțat că au descoperit și neutralizat o dronă aflată la aproximativ 10 kilometri de portul Malmo, acolo unde era ancorat portavionul francez „Charles de Gaulle”.

Ministerul Apărării din Suedia a transmis că drona „probabil a sosit din Rusia”. Afirmația a fost respinsă de Kremlin, iar purtătorul de cuvânt al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, a catalogat acuzațiile drept nefondate. „Acuzațiile sunt absurde și se bazează doar pe faptul că în apropiere se afla o navă rusă”, a susținut acesta.