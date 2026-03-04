Fiecare persoană ar trebui să aibă pregătit un rucsac de urgență, gata de luat rapid. În primul rând, trebuie să pui actele și banii într-o mapă impermeabilă. Ia buletinul, pașaportul și certificatul de naștere – se pot folosi și copii legalizate. Adaugă certificatul de căsătorie, polițele de asigurare și actele de proprietate.

Păstrează cel puțin 500–1.000 de lei cash în bancnote mici, pentru că în situații de criză cardurile și aplicațiile bancare pot să nu funcționeze. Nu uita cheile de rezervă ale mașinii și ale casei.

Este recomandat să ai provizii pentru cel puțin trei zile. Fiecare persoană ar trebui să aibă minim 2 litri de apă pe zi. Dacă folosești sticle de plastic, verifică să fie curate, fără miros sau depuneri înainte de reumplere. Alimentele trebuie să fie non-perisabile și să nu necesite gătit, cum ar fi conservele cu capac ușor de deschis, biscuiți, batoane energizante, fructe uscate și nuci.

Trusa medicală trebuie să conțină medicamentele prescrise pentru fiecare membru al familiei, dar și pansamente sterile, dezinfectant, plasturi și soluții pentru arsuri. Verifică trusa la fiecare șase luni și înlocuiește ce a expirat.

Telefonul mobil nu este suficient, pentru că rețelele se blochează rapid în situații de criză. Trebuie să ai și o lanternă cu baterii de rezervă și cel puțin două seturi de lumânări. Un powerbank poate fi util, dar nu e de ajuns. Este esențial să ai un radio pe baterii sau cu manivelă, pentru că atunci când internetul și semnalul mobil dispar, radioul este singura sursă sigură de informații oficiale. Poți adăuga un fluier sau o bandă fluorescentă, care te pot ajuta să atragi atenția salvatorilor.

Igiena este foarte importantă când nu ai apă sau curent. Pune în rucsac șervețele umede, dezinfectant de mâini, săpun, periuță și pastă de dinți. Pregătește un set complet de haine pentru fiecare persoană, inclusiv lenjerie, șosete, tricou și pulover. Dacă familia e mare, distribuie obiectele în mai multe rucsacuri. Un cuțit multifuncțional, scotch rezistent, un blocnotes și un pix pot fi extrem de folositoare.

Este bine să ai o listă cu contacte de urgență și o fotografie de familie. În caz de furtună, incendiu sau praf dens, pune în rucsac mănuși de lucru, mască de protecție, ochelari și o pelerină impermeabilă. Ajustează conținutul rucsacului în funcție de riscurile din zona ta, pentru a fi pregătit pentru orice situație.

Alege un rucsac rezistent, cu mai multe compartimente, pe care să-l poți purta ușor în spate. Pune-l aproape de ieșire, de exemplu în dulapul din hol sau în debara, și asigură-te că toți membrii familiei știu exact unde este. Este important să stabiliți un loc de întâlnire în afara casei, în cazul în care vă separați în timpul unei urgențe.

Verifică planurile locale de urgență pe site-ul ISU din județul tău și instalează aplicația DSU, care oferă alerte în timp real pentru cutremure, incendii sau alte situații periculoase.