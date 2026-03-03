Numerarul, utilizat timp de secole, pierde tot mai mult teren în favoarea plăților digitale. Cardurile bancare au devenit un standard, iar tot mai multe persoane aleg să plătească direct cu smartphone-ul sau ceasul inteligent, folosind tehnologia contactless. Procedura este rapidă și simplă, fără a mai fi necesară scoaterea portofelului din buzunar. Întrebarea care se ridică este însă care metodă este mai sigură.

Expertul în criminalitate cibernetică Juan Carlos Galindo explică faptul că diferențele dintre plata cu cardul și cea cu telefonul mobil nu țin doar de confort, ci mai ales de securitate, potrivit el Economista.

Pentru a înțelege care variantă oferă o protecție mai bună, este esențial să fie clarificat modul în care funcționează tehnologia contactless. Sistemul utilizează o frecvență radio, iar terminalul de plată identifică un ID, adică un număr asociat mijlocului de plată.

Acest mecanism este valabil atât în cazul cardurilor bancare, cât și al telefoanelor mobile. La nivel de utilizare, procesul pare identic: cardul sau telefonul este apropiat de terminal, iar tranzacția este aprobată în câteva secunde.

Diferența majoră apare însă în modul în care este folosit acel ID. În cazul cardului bancar, ID-ul rămâne mereu același. Teoretic, acest lucru poate permite infractorilor să încerce clonarea cardului sau reproducerea modului în care acesta comunică cu cititorul de plăți.

În schimb, telefonul mobil funcționează diferit. De fiecare dată când este utilizat pentru plată, dispozitivul comunică un ID diferit. Datele reale ale cardului nu sunt transmise direct către terminal, ci sunt protejate printr-un sistem de tokenizare, care generează informații unice pentru fiecare tranzacție.

Din acest motiv, Juan Carlos Galindo recomandă plata cu telefonul mobil ori de câte ori este posibil. Sistemul mobil adaugă un strat suplimentar de protecție, iar în numeroase situații este necesară autentificarea biometrică, cum ar fi utilizarea amprentei sau a recunoașterii faciale.

În contextul în care fraudele digitale devin tot mai sofisticate, alegerea metodei de plată nu mai reprezintă doar o preferință personală, ci o decizie care poate contribui semnificativ la protejarea banilor și a datelor financiare.