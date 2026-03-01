Alimentarea cardurilor va începe din 15 martie 2026, după adoptarea oficială a Memorandumului în ședința de Guvern. Angajații vor primi sumele aferente zilelor lucrate, în conformitate cu prevederile legale. Tichetele de masă nu se acordă pentru concediu de odihnă, concediu medical sau alte zile nelucrate.

Concret, mii de salariați din Gorj, Dolj și Mehedinți, care își desfășoară activitatea în cariere miniere și termocentrale, vor avea cardurile încărcate cu sumele corespunzătoare zilelor efectiv muncite. Pentru aceștia, tichetele de masă reprezintă un sprijin direct pentru cheltuielile zilnice cu hrana, într-un context în care costurile sunt în creștere, iar bugetele familiilor sunt tot mai atent gestionate.

Din punct de vedere fiscal, tichetele de masă sunt considerate beneficii extrasalariale și au un regim de taxare diferit față de salariu, ceea ce le face avantajoase atât pentru angajați, cât și pentru angajatori. Beneficiarii sunt angajații Complexului Energetic Oltenia, companie considerată strategică pentru sistemul energetic național.

Acordarea tichetelor se face în baza contractului individual de muncă și este calculată în funcție de numărul de zile lucrate într-o lună. Sumele pot fi utilizate exclusiv pentru achiziționarea de produse alimentare sau pentru plata meselor în unități autorizate.

Valoarea maximă a unui tichet de masă în 2026 este de 45 de lei pentru fiecare zi lucrată, acesta fiind plafonul legal la nivel național. Angajatorii pot însă acorda o valoare mai mică, în funcție de buget și politica internă.

În cazul Complexului Energetic Oltenia, distribuirea se face prin carduri electronice emise de operatori autorizați, care pot fi folosite în supermarketuri, magazine alimentare și restaurante partenere.

Decizia de menținere a tichetelor vine într-un moment în care mai multe companii de stat se confruntă cu presiuni bugetare și procese de reorganizare. În acest context, păstrarea beneficiului este privită ca o măsură de sprijin pentru angajații unei companii-cheie din sectorul energetic.

Complexul Energetic Oltenia (CEO) este una dintre cele mai mari companii de producere a energiei electrice din România și este deținută majoritar de statul român, prin Ministerul Energiei.