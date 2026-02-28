STB se confruntă în continuare cu riscul falimentului și cu datorii uriașe, deși, potrivit primarului general, are un buget de două ori mai mare decât cel al Brașovului și cheltuiește cât o primărie de sector.

Reprezentanții sindicatului transporturilor din București s-au întâlnit cu conducerea STB și cu primarul general pentru a discuta planul de eficientizare. În urma negocierilor, unele măsuri propuse inițial au fost eliminate, dar pe listă rămân concedierile. Este vorba despre reducerea funcțiilor de conducere cu 30%, reducerea numărului de directori cu 50% și restructurarea personalului TESA.

Potrivit datelor actuale, Societatea de Transport București are în total 200 de directori și șefi de servicii, iar numărul șoferilor și vatmanilor se ridică la aproximativ 4.000. Aceasta înseamnă că, în medie, un director coordonează circa 20 de angajați care lucrează pe traseu. Salariul unui director este, conform informațiilor de pe site-ul companiei, în jur de 11.000 de lei.

În prezent, compania se confruntă cu o datorie de 1,6 miliarde de lei și cu contracte pe care, după cum a confirmat și Ciprian Ciucu, nu le mai poate onora.

„S-a creat această Asociație de Dezvoltare Intercomunitară de Transport din București-Ilfov, care a plecat cu vreo 60 de angajați și acum ajung la 200. Dacă vedeți ce rubedenie sunt pe acolo. Contactele sunt în acest fel pentru că ei nu mai au bani”, a declarat Ciprian Ciucu.

Concedierile de la Societatea de Transport București (STB) sunt programate să aibă loc după data de 1 aprilie, însă acestea nu vor afecta șoferii și vatmanii. Măsurile vizează în principal reducerea funcțiilor de conducere și a personalului TESA, urmărind eficientizarea activității companiei.

„S-a îngroșat atât de mult această structură și vor trebui să existe niște disponibilizări”, a mai declarat Ciprian Ciucu. „Trebuie identificate acele departamente care nu-și au rostul. Sunt 100 de angajați. Datoriile să știți că nu au fost acum peste noapte”, a declarat Ciobănescu Valer, președintele Sidicatului STB.

Călătorii reclamă starea neîngrijită a autobuzelor și tramvaielor, iar unii șoferi demisionează sau semnalează probleme la frâne, care le pun viața în pericol. Directorul general al STB neagă aceste acuzații și susține că activitatea se desfășoară zilnic conform standardelor.