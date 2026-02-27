În contextul Ordonanței de Urgență privind reforma administrației, Guvernul a transferat autorităților locale decizia referitoare la funcționarea acestor activități, ceea ce înseamnă că fiecare oraș își poate stabili propria politică în domeniu.

La nivelul Bucureștiului, edilul afirmă că subiectul va fi discutat în Consiliul General, iar la dezbatere trebuie să participe toate părțile implicate, inclusiv reprezentanți ai industriei jocurilor de noroc și ai persoanelor afectate de acest fenomen. În opinia sa, decizia nu trebuie luată sub impulsul populismului, ci în urma unei analize care să țină cont atât de impactul social, cât și de cel bugetar.

Primarul admite că există localități care ar putea opta pentru eliminarea totală a sălilor de jocuri, dar anticipează că în unele orașe, în special cele turistice, autoritățile ar putea prefera menținerea acestora în anumite zone. În ceea ce privește Capitala, el susține că este nevoie de o abordare rațională, care să valorifice potențialul economic al domeniului fără a adopta decizii extreme.

„Eu nu mă arunc acum să vă zic care este soluția. Este o discuție pe care va trebui să o avem în Consiliul General cu toți cei afectați, inclusiv reprezentanți ai persoanelor care au avut de suferit din cauza acestor practici. Pot fi taxate și aduc bani la buget, de ce să nu le folosești?”, a spus Ciprian Ciucu.

Edilul subliniază că sălile de jocuri pot fi taxate și pot aduce venituri consistente la bugetul local, motiv pentru care consideră că trebuie analizată posibilitatea utilizării acestui potențial financiar. În același timp, el atrage atenția că orice hotărâre trebuie să ia în calcul impactul asupra bugetului și contribuția efectivă a acestor activități la veniturile orașului.

O variantă avansată de primarul general este relocarea sălilor de jocuri de la parterul blocurilor către zone precum Centrul Vechi sau marile hoteluri. Această soluție ar presupune o reglementare mai strictă și o delimitare clară a zonelor în care aceste activități pot funcționa, iar discuțiile ar trebui purtate și cu administrațiile de sector pentru a evalua impactul financiar și urbanistic al unei astfel de măsuri.