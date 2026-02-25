Mario De Mezzo a declarat miercuri că, în prima ședință de Consiliu Local după publicarea ordonanței, va propune eliminarea tuturor sălilor de jocuri și a aparatelor de tip slot machine din municipiul Slatina.

El a afirmat că Slatina va deveni primul oraș liber de păcănele și că nicio sală de jocuri nu va mai funcționa în oraș dacă proiectul va fi adoptat.

Primarul, ales din partea PNL, a anticipat că adversarii politici ar putea invoca pierderea de impozite și taxe. În declarația sa, el a ridicat întrebarea legată de costul unei vieți și a amintit cazul unui tânăr de 27 de ani pe care l-a văzut decedat în râul Olt în perioada în care ocupa funcția de prefect. Potrivit afirmațiilor sale, acesta s-ar fi sinucis după ce ar fi pierdut bani la jocurile de noroc.

„Slatina va fi primul oraș liber de păcănele. În momentul în care ordonanța adoptată aseară (marți – n.red.) va fi publicată în Monitorul Oficial, în prima ședință de consiliu local voi propune eliminarea din municipiul Slatina a tuturor sălilor de jocuri și a tuturor păcănelelor. Nici o păcănea nu va mai funcționa în municipiul Slatina. Adversarii mei politici vor spune că «De Mezzo, dar pierzi impozite și taxe». Pe aceștia îi întreb cât costă o viață? Cât costă viața copilului de 27 de ani, pe care eu l-am văzut mort în râul Olt în mandatul meu de prefect și care s-a sinucis după ce a pierdut la păcănele”, a spus De Mezzo, primar din partea PNL, într-un clip postat pe Facebook.

Declarația primarului vine după ce premierul Ilie Bolojan a anunțat adoptarea a două ordonanțe de urgență, una privind relansarea economică și alta axată pe reforma administrației.

Potrivit premierului, actul normativ referitor la administrație are rolul de a eficientiza administrația publică și de a sprijini descentralizarea. Măsurile prevăd audituri ale cheltuielilor de personal, simplificarea procedurilor de descentralizare și consolidarea capacității autorităților locale de a implementa politici urbane.

Șeful Guvernului a precizat că ordonanța permite administrațiilor locale să decidă inclusiv asupra funcționării jocurilor de noroc. Astfel, competența în acest domeniu este transferată la nivel local, ceea ce ar permite adoptarea unor decizii adaptate fiecărei comunități.