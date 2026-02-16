Primarul Daniel Băluță a explicat că taxa a fost introdusă deoarece toți cei care folosesc domeniul public trebuie să contribuie financiar. El a arătat că persoanele care parchează pe trotuar folosesc domeniul public în interes personal. În plus, acestea comit și o contravenție prin nerespectarea prevederilor din Codul Rutier al României.

Primarul a susținut că măsura este corectă, chiar dacă este neplăcută pentru unii cetățeni. De asemenea, a precizat că nu este o taxă discriminatorie, deoarece se aplică tuturor celor care dețin mașini și nu au un loc de parcare privat sau un contract cu primăria.

„Toți oamenii care folosesc domeniul public trebuie să plătească ceva pentru chestiunea asta. Dacă dumneavoastră parcați mașina pe trotuar, înseamnă că folosiți domeniul public în folosul dumneavoastră. Dacă un om plătește loc de parcare și folosește domeniul public, cel care parchează, fie și neregulamentar, pe trotuar, face două lucruri: o contravenție, pentru că nu respectă Codul Rutier, pe de o parte, și folosește domeniul public în interes personal. Este o măsură corectă, chiar dacă este neplăcută. Și nu este una discriminatorie. Din contră, toți oamenii care au mașină și nu au un loc privat sau nu au un contract cu primăria, fie de sector, fie a Capitalei, este normal să plătească pentru locul în care își parchează mașina”, a explicat Daniel Băluță, într-un interviu acordat HotNews.

Taxa specială de dezvoltare, denumită și taxă pentru dezvoltare urbană, este percepută proprietarilor de mașini care nu dețin un loc de parcare de reședință, public sau privat. Aceasta a fost introdusă la 1 ianuarie 2025.

Justificarea oficială a fost modernizarea infrastructurii urbane, extinderea locurilor de parcare și îmbunătățirea spațiilor publice.

Inițial, taxa a fost stabilită la 540 de lei pe an. Din ianuarie 2026, valoarea acesteia a crescut la 593 de lei.

Introducerea taxei a fost primită cu nemulțumire de o parte dintre locuitorii Sectorului 4. În 2025, primarul prezenta plata taxei ca pe o facilitate, explicând că cei care o achită pot parca gratuit pe anumite locuri publice.

Ulterior, numărul locurilor unde se poate parca gratuit pe baza acestei taxe s-a redus. În plus, locul nu este garantat, ci este acordat pe principiul primului venit.

După adoptarea hotărârii de Consiliu Local, USR, REPER și Alianța pentru Unirea Românilor, au anunțat că vor ataca în instanță măsura promovată de primar.

Daniel Băluță a declarat că taxa este una temporară și că scopul acesteia este generarea fondurilor necesare construirii de noi locuri de parcare. El a explicat că resursele bugetare sunt limitate și că administrația trebuie să prioritizeze investițiile.

Primarul a arătat că nu poate alege între investiții în școli și locuri de parcare, deoarece ambele sunt necesare. În același timp, el a susținut că este normal ca proprietarii de mașini care nu plătesc pentru un loc de parcare să contribuie prin această taxă.

Edilul a declarat că este convins că, de la 1 ianuarie 2027, taxa nu va mai exista, deoarece obiectivul de a amenaja locuri de parcare pe majoritatea străzilor va fi atins. Potrivit acestuia, într-o proporție de 99%, taxa nu va mai fi necesară după finalizarea acestui program.