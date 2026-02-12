Municipalitatea a anunțat demararea etapei de probă a noii aplicații informatice.

„Primăria Oradea anunţă lansarea etapei de testare a noii platforme digitale pentru gestionarea parcărilor de domiciliu, începând cu data de 11 februarie 2026”, a transmis instituția într-un comunicat oficial.

Autoritățile locale descriu această perioadă drept una de ajustare tehnică, menită să asigure funcționarea optimă a sistemului înainte de lansarea oficială.

Inițiatorii proiectului precizează că testarea are rolul de a corecta eventualele erori și necorelări între situația reală și harta digitală.

„Informaţiile primite în această fază vor contribui la clarificarea şi corectarea eventualelor neconcordanţe, înainte de lansarea oficială programată pentru luna martie 2026”.

În această etapă, aplicația nu va permite atribuirea de noi locuri de parcare.

Primăria Oradea subliniază că platforma este utilizată exclusiv pentru înregistrarea și actualizarea datelor.

„În această perioadă: platforma va fi utilizată exclusiv pentru crearea conturilor de utilizator şi actualizarea datelor; nu se vor face atribuiri de locuri de parcare; are loc corelarea informaţiilor din teren cu harta digitală a parcărilor”.

Șoferii trebuie să își creeze conturi și să introducă informațiile necesare identificării.

Documente necesare pentru validare

Pentru actualizarea sau confirmarea datelor, utilizatorii trebuie să încarce în platformă:

– cartea de identitate

– certificatul de înmatriculare

– contract de comodat sau închiriere, dacă este cazul

După transmiterea documentelor, urmează procesul de verificare și validare.

Primăria explică modul în care sunt tratate cazurile în care locul utilizat nu este încă regăsit în sistem.

Platforma va afișa mesajul: „Contul tău este în aşteptarea aprobării”.

„Aceste cazuri vor fi preluate cu prioritate de către echipa Primăriei în vederea corelării datelor”, precizează reprezentanții municipalității.

Până la lansarea oficială din martie, pot fi create conturi inclusiv de către orădenii care nu dețin în prezent un loc de parcare, dar doresc unul dintre cele 1.204 locuri rămase disponibile.

După operaționalizarea completă a sistemului, toți deținătorii de parcări de domiciliu vor avea obligația de a se înregistra online.

Municipalitatea reamintește că abonamentul anual pentru parcările de domiciliu este de 160 de lei.

Pentru contractele încheiate ulterior lunii martie, taxa va fi calculată proporțional cu perioada rămasă din an, ceea ce poate însemna o sumă de până la 120 de lei.

Șeful Direcției Patrimoniu Imobiliar, Lucian Popa, atrage atenția asupra obligației de înregistrare:

„Cine nu îşi face cont nu va avea parcare la domiciliu, pentru că nu va putea să aplice nici pentru obţinerea unuia dintre locurile de parcare libere acum şi nici pentru prelungirea închirierii parcării deţinute”.

Reprezentanții Primăriei recomandă solicitarea de ajutor pentru utilizatorii mai puțin familiarizați cu mediul online.

„Orădenii care consideră dificilă înscrierea în platformă vor trebui să ceară sprijinul unei persoane familiarizate cu lucrul online ori să vină să ceară îndrumare la Primărie”.

Autoritățile susțin că, după finalizarea etapei de colectare și verificare a datelor, utilizarea platformei va simplifica semnificativ procedurile.

Funcționalități promise după lansare

După martie 2026, utilizatorii vor putea:

– plăti online abonamentele

– identifica locurile închiriate pe hartă

-vizualiza locurile disponibile pe o rază de 150 metri

Primăria Oradea a publicat și un tutorial video pentru ghidarea utilizatorilor, însă acesta nu conține instrucțiuni detaliate pentru cei care solicită pentru prima dată un loc de parcare.