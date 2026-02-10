Tot mai multe parcări publice din Marea Britanie introduc restricții stricte pentru mașinile de mari dimensiuni, pe fondul unei probleme tot mai evidente: automobilele moderne au crescut semnificativ, dar infrastructura urbană a rămas aproape neschimbată.

În unele orașe, accesul în parcările administrate de autoritățile locale poate fi refuzat dacă vehiculul depășește anumite limite de lungime, înălțime sau greutate.

Cea mai mare parte a parcărilor publice din Regatul Unit a fost proiectată în urmă cu mai multe decenii, pentru automobile mult mai compacte. Un loc de parcare standard are, în general, o lungime de aproximativ 4,8 metri, în timp ce multe modele actuale depășesc pragul de 5 metri.

Această diferență creează probleme reale:

dificultăți de manevrare;

blocarea accesului sau a culoarelor de circulație;

risc crescut de avarii pentru alte vehicule;

utilizare ineficientă a spațiului urban.

Autoritățile locale susțin că restricțiile nu sunt menite să penalizeze șoferii, ci să mențină siguranța și funcționalitatea parcărilor publice.

Mai multe consilii locale din Marea Britanie au început să aplice sau să analizeze introducerea unor limite clare pentru accesul în parcările publice. Printre zonele vizate se numără:

Wokingham;

South Hampshire;

Broadland;

South Suffolk;

West Devon.

Aceste măsuri se aplică exclusiv parcărilor administrate de autorități locale, nu și celor private.

Regulile de acces arată că sunt acceptate doar vehiculele care respectă următoarele condiții:

lungime maximă: 5,00 metri;

înălțime: peste 2,10 metri doar în situații speciale;

masă totală maximă: 3.050 kg.

Excepțiile sunt limitate și acordate în principal pentru intervenții tehnice sau cazuri justificate punctual.

În cazul în care regulile vor fi aplicate la nivelul întregii țări, mai multe modele populare riscă să nu mai aibă acces în parcările publice. Printre automobilele care depășesc lungimea de 5 metri se află:

Mercedes-Benz S-Class;

BMW Seria 7;

Audi A8;

Tesla Model S;

Range Rover;

Kia EV9;

Rolls-Royce Cullinan.

În special SUV-urile premium și limuzinele de lux sunt vizate, acestea fiind segmentele care au crescut cel mai mult în dimensiuni în ultimul deceniu.

Statisticile arată clar evoluția dimensiunilor auto. În anii ’60, cele mai vândute mașini din Marea Britanie aveau o lungime medie sub 4 metri. Astăzi, media a crescut semnificativ, iar modelele din clasele superioare depășesc frecvent limitele infrastructurii urbane existente.

Autoritățile locale avertizează că adaptarea parcărilor ar presupune investiții majore, dificil de justificat în zonele aglomerate.

Specialiștii în mobilitate urbană atrag atenția că această situație nu este una izolată. Orașele europene se confruntă cu aceeași dilemă: infrastructură veche, trafic tot mai dens și mașini din ce în ce mai mari.

Extinderea parcărilor sau reconstrucția lor implică investiții uriașe, greu de justificat în zonele centrale.