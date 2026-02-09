Producătorii de electronice și electrocasnice vor fi obligați să le repare și după ce expiră garanția, însă modificările legislative încep să producă efecte încă din perioada de garanție legală. Pentru produsele cumpărate în Uniunea Europeană care se defectează în primii doi ani de la achiziție, consumatorii păstrează dreptul de a solicita fie repararea, fie înlocuirea acestora, în funcție de situație.

În cazul în care nici repararea, nici înlocuirea nu sunt posibile din motive obiective, legislația permite solicitarea rambursării contravalorii produsului. Acest mecanism exista și anterior, însă noua directivă aduce o schimbare semnificativă în modul de aplicare a dreptului la reparare.

Elementul de noutate constă în prelungirea automată a garanției cu 12 luni atunci când consumatorul alege repararea produsului. Această prelungire se aplică fără costuri suplimentare și fără proceduri administrative complicate. Deși înlocuirea rămâne o opțiune legală, cadrul european favorizează explicit repararea, considerată o soluție mai durabilă din punct de vedere economic și ecologic, scriu cei de la evz.de.

Un capitol distinct al directivei se referă la situația produselor pentru care perioada de garanție a expirat. Producătorii de electronice și electrocasnice vor fi obligați să le repare și după ce expiră garanția pentru anumite categorii de bunuri, în baza unor reglementări speciale de tip „ecodesign”.

Obligația de reparare se aplică exclusiv produselor care sunt incluse în aceste reglementări și doar în situația în care aparatul este considerat tehnic reparabil. Dacă producătorul nu este stabilit pe teritoriul Uniunii Europene, responsabilitatea legală privind asigurarea reparației revine importatorului care introduce produsul pe piața europeană.

Durata exactă pentru care producătorii vor fi obligați să asigure reparații nu este stabilită definitiv, însă estimările indică o perioadă cuprinsă între cinci și zece ani, în funcție de tipul produsului. Costurile reparației vor fi suportate de consumator, însă legislația prevede explicit că acestea nu trebuie să fie disproporționat de mari în raport cu valoarea bunului.

Totodată, noile reguli interzic utilizarea de clauze contractuale, soluții software sau componente hardware care au ca efect îngreunarea sau blocarea procesului de reparare.

Lista produselor pentru care se aplică obligația de reparare după expirarea garanției este clar definită în legislația europeană. Printre acestea se numără mașinile de spălat rufe, mașinile de spălat cu uscător, mașinile de spălat vase, frigiderele și alte aparate de refrigerare, televizoarele, monitoarele, aspiratoarele, echipamentele de sudură, serverele și echipamentele de stocare a datelor.

De asemenea, sunt incluse telefoanele mobile, telefoanele fără fir, tabletele, uscătoarele de rufe și bateriile destinate vehiculelor de transport ușor. Fiecare categorie este reglementată prin acte europene distincte, care stabilesc cerințe tehnice minime privind reparabilitatea.

Pentru a facilita accesul consumatorilor la servicii de reparații, Uniunea Europeană va lansa o platformă online comună. Aceasta va include ateliere de reparații autorizate și așa-numitele „repair cafés”, unde consumatorii pot beneficia de soluții alternative de reparare. În paralel, va fi introdus un formular standard european care va oferi informații clare privind prețurile și condițiile de reparație, cu scopul de a stimula concurența între service-uri.

Statele membre au obligația de a transpune directiva în legislația națională până la data de 31 iulie 2026.

Începând cu 20 iunie 2025, telefoanele inteligente și tabletele lansate pe piața Uniunii Europene după această dată vor trebui să respecte reguli noi privind durabilitatea și reparabilitatea. Elementul central îl reprezintă eticheta energetică europeană, care va include informații despre ușurința reparării, rezistența la apă și praf, performanța bateriei și durata suportului software.

Cerințele-cheie prevăd disponibilitatea pieselor de schimb timp de minimum șapte ani după scoaterea produsului din fabricație, livrarea acestora în termen de 5–10 zile lucrătoare și actualizări software și de securitate pentru cel puțin cinci ani. Bateriile trebuie să reziste la minimum 800 de cicluri de încărcare, cu păstrarea a cel puțin 80% din capacitate.

Accesul service-urilor independente la informații tehnice și software este obligatoriu, iar producătorii trebuie să respecte teste de rezistență la cădere și cerințe de mediu mai stricte. Sunt exceptate dispozitivele cu ecrane rulabile și tabletele cu sistem de operare Windows. Modelele mai vechi reintroduse pe piață după 20 iunie 2025 trebuie să respecte noile reguli, în timp ce stocurile existente anterior acestei date sunt exceptate.