Primăria Sectorului 5 a organizat sâmbătă, 31 ianuarie, o acțiune de colectare gratuită a deșeurilor voluminoase. Campania se va desfășura lunar, în ultima zi de sâmbătă a fiecărei luni, oferind cetățenilor oportunitatea de a scăpa de obiecte mari care nu pot fi colectate prin sistemul obișnuit.

Printre obiectele care pot fi predate se numără mobilierul vechi — canapele, scaune, mese, dulapuri — dar și saltele, covoare, uși, ferestre sau obiecte sanitare. Alte bunuri voluminoase similare pot fi, de asemenea, eliminate. Reprezentanții primăriei menționează că astfel de acțiuni ajută la protejarea mediului, previn depozitarea ilegală a deșeurilor și contribuie la menținerea ordinii în spațiul urban.

Pentru colectarea obiectelor, cetățenii trebuie să se programeze cu câteva zile înainte, apelând numărul de telefon 031.9450.

În paralel, administrația locală atenționează că persoanele care nu și-au reînnoit contractele de salubrizare vor rămâne fără serviciu începând cu 1 februarie. Noile contracte trebuie încheiate cu Salubrizare Sector 5 S.A., iar serviciile vor fi reluate imediat ce documentele sunt semnate, fără proceduri suplimentare.

Reînnoirea contractelor și informațiile suplimentare pot fi obținute la unul dintre cele trei puncte dedicate:

Calea Rahovei nr. 266–268, Clădirea Electromagnetica, Corp C63, Etaj 3

Calea Rahovei nr. 266–268, Clădirea Electromagnetica, Corp 105 C, Parter

Piața Rahova, Șos. Alexandriei nr. 3–5, Spațiul 11

De asemenea, informațiile pot fi solicitate și prin email, la adresele comercial@salubrizare5.ro și office@salubrizare5.ro, sau prin intermediul platformelor online ale operatorului de salubritate.

Abandonul de mobilier, saltele, electrocasnice sau alte obiecte voluminoase pe domeniul public este strict interzis și poate atrage sancțiuni severe. Conform legislației în vigoare, persoanele fizice care depozitează ilegal astfel de deșeuri riscă amenzi între 30.000 și 45.000 de lei. În anumite sectoare, autoritățile locale aplică penalități între 2.000 și 5.000 de lei, conform hotărârilor proprii.

Pe lângă amendă, cei care încalcă regulile pot fi obligați să curețe zona și să elimine deșeurile prin firme autorizate, suportând integral costurile de salubrizare.

Printre obiectele considerate deșeuri voluminoase se numără dulapuri, canapele, saltele, uși, ferestre, covoare sau aparate electronice și electrocasnice care nu încap în pubelele obișnuite.