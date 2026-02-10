Discord, care are peste 200 de milioane de utilizatori activi lunar, a anunțat că va extinde la nivel mondial verificarea vârstei pentru cei care doresc să acceseze conținut pentru adulți. Până acum, această cerință era aplicată doar unor utilizatori din Marea Britanie și Australia, în contextul legislației privind siguranța online.

Începând cu luna martie, toți utilizatorii vor fi plasați implicit într-o experiență adaptată adolescenților, iar accesul la comunități cu restricții de vârstă, materiale sensibile și anumite funcții de comunicare va fi permis doar după confirmarea faptului că utilizatorul este adult.

De asemenea, mesajele directe de la persoane necunoscute vor fi blocate până la finalizarea procesului de verificare, transmite BBC.

Șefa departamentului de politici al Discord, Savannah Badalich, a declarat că siguranța utilizatorilor adolescenți reprezintă o prioritate și că noile setări implicite consolidează mecanismele de protecție deja existente. Potrivit acesteia, sistemul oferă protecții suplimentare tinerilor, în timp ce le permite adulților verificați o anumită flexibilitate în utilizarea platformei.

Verificarea vârstei se va face fie prin încărcarea unei fotografii a actului de identitate, fie prin realizarea unui selfie video, pe baza căruia inteligența artificială va estima vârsta facială a utilizatorului.

„Nicicând munca noastră în domeniul siguranței nu este mai importantă decât atunci când vine vorba de utilizatorii adolescenți”, a declarat Savannah Badalich. „Implementarea la nivel global a setărilor implicite pentru adolescenți consolidează arhitectura de siguranță deja existentă a Discord, oferind protecții solide pentru tineri, în timp ce permite adulților verificați o anumită flexibilitate”.

Discord a precizat că datele folosite în procesul de verificare nu vor fi stocate nici de platformă, nici de compania terță care furnizează serviciile de verificare. Scanările faciale nu vor fi păstrate, iar documentele de identitate vor fi șterse imediat după finalizarea procesului.

Cu toate acestea, specialiștii în protecția vieții private au atras atenția asupra riscurilor potențiale. Consultantul în social media Drew Benvie a declarat pentru BBC că inițiativa este una pozitivă din perspectiva siguranței online, dar că implementarea ar putea fi dificilă, având în vedere numărul foarte mare de comunități găzduite de platformă.

„Intenția de a crea o comunitate mai sigură pentru toți utilizatorii rețelelor sociale este un pas pozitiv”, a declarat Drew Benvie.

El a subliniat că Discord ar putea pierde o parte dintre utilizatori dacă procesul se dovedește problematic, dar ar putea atrage și utilizatori noi, interesați de standarde mai ridicate de siguranță.

„Discord ar putea pierde utilizatori dacă implementarea verificării vârstei se dovedește problematică, dar ar putea, în egală măsură, să atragă utilizatori noi, care vor fi atrași de noile standarde de siguranță online integrate prin design”, a adăugat el.

Îngrijorările legate de securitate vin în contextul unui incident din luna octombrie, când fotografii ale actelor de identitate ale aproximativ 70.000 de utilizatori ar fi fost compromise în urma unui atac cibernetic asupra unei companii care furniza servicii de verificare a vârstei pentru Discord.

Prin noile reguli, Discord urmează exemplul altor platforme mari precum Meta, TikTok și Roblox, care au introdus în ultimii ani măsuri suplimentare pentru protejarea adolescenților. Inițiativa apare pe fondul presiunilor tot mai mari exercitate de legislatori asupra companiilor de tehnologie pentru a limita expunerea minorilor la conținut inadecvat.

Directorul general al Discord, Jason Citron, a fost audiat în 2024 în Senatul Statelor Unite, alături de reprezentanți ai altor platforme majore, în cadrul unor discuții privind responsabilitatea rețelelor sociale în protejarea copiilor și adolescenților.