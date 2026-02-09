Uniunea Europeană a amenințat luni că va lua „măsuri provizorii” împotriva Meta dacă gigantul american nu va permite accesul terților la serviciile de inteligență artificială (AI) în WhatsApp, relatează AFP.

Comisia Europeană a deschis la sfârșitul anului 2025 o anchetă asupra Meta pentru posibilă încălcare a regulilor de concurență, constatând că grupul ar fi abuzat de poziția sa dominantă prin blocarea accesului concurenților la platformă și favorizarea propriului asistent, Meta AI.

Executivul european a explicat că măsurile provizorii urmăresc prevenirea unor daune grave și ireparabile cauzate de această situație.

Vicepreședintele Comisiei responsabile cu concurența, Teresa Ribera, a subliniat că inteligența artificială aduce inovații semnificative pentru consumatori, în special pe piața emergentă a asistenților AI, și că trebuie protejată concurența efectivă în acest sector dinamic. Ea a adăugat că nu este acceptabil ca firmele dominante să își exploateze poziția pentru a obține avantaje nedrepte.

Această dispută riscă totodată să amplifice criticile administrației președintelui american Donald Trump la adresa UE, acuzată frecvent că vizează nedrept giganții tehnologici americani prin reglementările sale digitale.

Problema a apărut după actualizarea termenilor și condițiilor WhatsApp, anunțată în octombrie 2025 și impusă de la 15 ianuarie 2026, care interzice companiilor să utilizeze servicii AI dezvoltate de furnizori independenți în cadrul aplicației.

Anterior, astfel de servicii erau folosite în special sub formă de chatboți pentru a răspunde solicitărilor utilizatorilor. Un purtător de cuvânt al Comisiei a precizat că măsurile provizorii ar putea include reinstaurarea temporară a integrării asistenților AI concurenți, în timp ce problema este investigată, iar Meta va avea ocazia să răspundă înainte de impunerea acestor măsuri.

Meta a respins deja argumentele Bruxellesului, considerându-le bazate pe analize eronate. Un purtător de cuvânt al companiei a explicat că UE nu are niciun motiv să intervină, subliniind că există numeroase opțiuni de inteligență artificială accesibile prin magazinele de aplicații, sisteme de operare, dispozitive, site-uri și parteneriate.

Compania a denunțat logica Comisiei, susținând că aceasta transformă WhatsApp într-un canal de distribuție major pentru chatboți.

În decembrie, Meta și-a justificat politica privind chatboții prin faptul că proliferarea acestora pune sistemele sub presiune, deoarece nu sunt concepute pentru a gestiona volume mari de interacțiuni AI.

Ancheta UE nu include Italia, unde autoritatea națională de concurență, AGCM, investighează implementarea Meta AI în WhatsApp încă din iulie 2025 și a ordonat suspendarea noilor termeni pentru companiile italiene.

Meta se află sub investigații suplimentare la Bruxelles, inclusiv pentru încălcarea Legislației privind piețele digitale (DMA) în aprilie 2025, când a fost amendată cu 200 de milioane de euro pentru utilizarea datelor personale în scopuri publicitare pe Facebook și Instagram. De asemenea, procedurile împotriva Facebook și Instagram vizează presupuse neglijențe privind dependența utilizatorilor și protecția copiilor împotriva conținutului dăunător.