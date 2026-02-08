Potrivit informațiilor apărute în Financial Times, comisarul pentru industrie susține că Uniunea Europeană are nevoie de un instrument comparabil cu cele deja aplicate de alte mari economii.

„China are Made in China, SUA au Buy American, Canada are Buy Canadian – este timpul ca Europa să se apere și să aibă un sistem similar”, a afirmat Stéphane Séjourné.

Inițiativa ar urma să ofere un avantaj clar produselor fabricate pe teritoriul Uniunii Europene atunci când sunt acordate subvenții sau când sunt atribuite contracte publice.

Unul dintre sectoarele aflate în centrul discuțiilor este industria auto, în special segmentul vehiculelor electrice. Potrivit propunerilor analizate la nivel european, mașinile electrice achiziționate cu subvenții publice ar trebui să fie produse, în mare parte, în Uniunea Europeană.

Concret, este luată în calcul introducerea unui prag de până la 70% conținut local, astfel încât vehiculele electrice finanțate din fonduri publice să includă preponderent componente fabricate în UE. Scopul măsurii ar fi sprijinirea industriei europene și reducerea dependenței de importuri, în special din China.

Într-o scrisoare transmisă mediului de afaceri, comisarul european pentru industrie a explicat că noile reguli ar putea introduce condiționalități clare pentru firmele care beneficiază de ajutor de stat.

„Compania care beneficiază de sprijin financiar va trebui să producă o parte substanțială din producție pe teritoriul Europei”, a precizat Stéphane Séjourné.

Această abordare ar putea schimba semnificativ modul în care sunt acordate subvențiile publice în UE, legând sprijinul financiar de producția locală.

Analiștii citați atrag însă atenția că introducerea unor astfel de condiționalități ar putea avea efecte directe asupra prețurilor finale. Potrivit acestora, impunerea unui nivel ridicat de conținut local riscă să facă produsele europene mai puțin competitive.

„Un prag de 70% ar face produsele europene atât de scumpe comparativ cu cele chinezești încât ar necesita protecție tarifară suplimentară”.

Propunerea urmează să fie analizată de liderii Uniunii Europene în cadrul summitului informal programat pentru joi, la castelul Alden Biesen, în Belgia. După această etapă, Comisia Europeană ar putea prezenta proiectul legislativ la Bruxelles, în cursul acestei luni.

Inițiativa nu vizează exclusiv sectorul auto, ci are un caracter mult mai larg, urmând să se aplice mai multor industrii considerate strategice pentru economia europeană, de la energie și tehnologii verzi până la producția industrială.