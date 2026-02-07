Kenta Kon îl va înlocui pe Koji Sato, iar numirea urmează să fie validată oficial de acționari în luna iunie. Koji Sato va rămâne însă vicepreședinte al companiei.

Toyota a raportat pentru trimestrul octombrie–decembrie 2025 un profit de 1,25 trilioane de yeni (aproximativ 8 miliarde de dolari), în scădere cu 43% față de aceeași perioadă a anului precedent, când profitul se ridica la 2,19 trilioane de yeni. Pe ansamblul anului 2025, profitul companiei a scăzut cu 26%, la 3,03 trilioane de yeni, de la 4,1 trilioane de yeni în anul anterior.

În pofida acestui recul, vânzările au continuat să crească. Toyota a raportat venituri de aproape 38 de trilioane de yeni (242 miliarde de dolari), în urcare cu circa 7% față de anul precedent. De asemenea, vânzările globale de vehicule în primele nouă luni din 2025 au ajuns la 7,3 milioane de unități, susținute de cererea din Japonia, America de Nord și Europa.

Koji Sato a explicat că schimbările de conducere reflectă o accelerare a strategiei companiei, nu o sancționare a performanței sale.

„Acest lucru exprimă hotărârea noastră de a merge înainte cu toate forțele”, a declarat Sato reporterilor, descriind mutările recente drept parte a unei „schimbări de viteză”.

Oficialii Toyota au subliniat că rezultatele financiare rămân solide, în pofida unor factori externi dificili, precum tarifele comerciale, care nu se află sub controlul companiei.

Întregul sector auto japonez resimte presiunea creșterii costurilor materialelor și a tarifelor impuse de administrația președintelui american Donald Trump. Toyota estimează că aceste tarife au „șters” aproximativ 1,45 trilioane de yeni (9,2 miliarde de dolari) din profitul operațional al companiei în anul precedent.

În acest context, Toyota a revizuit în creștere prognoza de profit pentru întregul an fiscal la 3,57 trilioane de yeni (22,8 miliarde de dolari), deși nivelul rămâne cu 25% sub cel din anul anterior. După anunțuri, acțiunile Toyota listate la Bursa din Tokyo au crescut cu 2%.

Potrivit companiei, Kenta Kon a fost ales pentru experiența sa practică în mai multe domenii strategice, inclusiv conducerea automatizată, și pentru expertiza sa în îmbunătățirea performanțelor financiare. El este considerat apropiat de președintele consiliului de administrație, Akio Toyoda, nepotul fondatorului Toyota.

Kon a transmis că angajații companiei sunt extrem de dedicați, dar că Toyota trebuie să devină mai flexibilă.

„Angajații sunt responsabili, dar trebuie să fie mai flexibili, deoarece tind să fie reticenți în a modifica sisteme pe care au muncit mult să le construiască”, a spus noul CEO desemnat.

Deși renunță la funcția de președinte, Koji Sato va continua să joace un rol important în industrie, în calitate de președinte al JAMA și membru al conducerii Keidanren. El a explicat că transformarea rapidă a industriei auto l-a determinat să se concentreze pe aceste roluri strategice.

Într-un comunicat, Toyota a subliniat direcția pe termen lung a grupului:

„Pentru ca Toyota să continue să avanseze în transformarea sa într-o companie de mobilitate, este necesar nu numai să consolidăm colaborarea în industrie, ci şi să extindem parteneriatele dincolo de industrie”.

Schimbarea de leadership vine, astfel, într-un moment-cheie pentru Toyota, care încearcă să își mențină poziția globală într-un sector auto aflat într-o transformare accelerată.