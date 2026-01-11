Pentru un proprietar din București cu o Dacia Logan cu motor de 1.200 cm³ și norma de poluare Euro 4, impozitul de bază se ridică la 112 lei. La această sumă se adaugă 16% majorare aprobată de Consiliul General al Capitalei, ceea ce duce plata totală la 131 de lei pentru 2026.

Dacă plata se face până la sfârșitul lunii martie, contribuabilul poate beneficia de o reducere de 10%, astfel că suma finală scade la 117 lei.

Comparativ cu 2025, pentru aceeași Dacia Logan impozitul crește cu aproximativ 97%, conform calculelor publicate de Digi24.

Un alt exemplu arată că un Volkswagen Golf cu motor de 1.600 cm³ și norma Euro 6 ajunge la un impozit de 153 de lei după majorarea locală, ceea ce reprezintă o creștere de peste 70% față de anul anterior. Plata până în martie îi poate aduce proprietarului un impozit redus la 137 de lei.

Creșteri mult mai semnificative sunt însă calculate pentru autoturismele hibride. În anul precedent, mulți șoferi plăteau sub 10 lei impozitul anual pentru un hibrid. Din 2026, această sumă poate fi chiar de zece ori mai mare, după eliminarea în mare parte a reducerilor consistente de până acum.

Până acum, în Capitală, hibridele beneficiau de o reducere de 95% din impozit. Conform noilor reguli, primăriile pot acorda doar o reducere de maximum 30% pentru vehiculele plug-in hibrid, iar pentru cele full hibrid și mild hibrid facilitățile dispar aproape complet.

Un exemplu ilustrativ este pentru o Toyota Corolla cu motor full hibrid de 1.600 cm³ și norma de poluare Euro 6: impozitul în 2026 ajunge la 130 de lei, comparativ cu aproximativ 6 lei în 2025, ceea ce reprezintă o creștere de aproape 1.800%.

Specialiștii atrag atenția că noua formulă de calcul va afecta în special proprietarii de mașini mai vechi și pe cei care au ales variante hibride pentru avantajele fiscale, avantaj care dispare aproape complet din 2026.

Autoritățile locale vor avea un rol important în stabilirea nivelului final al taxei, prin aplicarea coeficienților de majorare sau a reducerilor permise de lege, ceea ce poate duce la diferențe semnificative de impozitare de la un oraș la altul.