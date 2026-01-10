Potrivit analizei realizate de Vola.ro, luna ianuarie rămâne și în 2026 perioada cu cele mai reduse tarife la biletele de avion. Pe baza datelor analizate privind obiceiurile de rezervare și dinamica prețurilor, reiese că biletele cumpărate în această lună pot fi cu până la 91% mai ieftine comparativ cu media tarifelor din 2025.

Surpriza ediției actuale o reprezintă amplitudinea diferențelor de preț: pentru anumite destinații europene populare, tarifele sunt cu 80% – 91% sub media anuală, facilitând planificarea eficientă a bugetelor atât pentru vacanțe, cât și pentru deplasările recurente.

Cele mai mari variații de tarife au fost identificate pentru destinații precum Paris, Milano, Roma, Barcelona, Bruxelles sau Londra, rute intens căutate de români și pe parcursul sezonului de vară.

Conform analizelor, zborurile pot fi rezervate în ianuarie de la aproximativ:

Paris: 31 euro dus-întors

Milano: 26 euro

Roma: 31 euro

Londra: 33–34 euro

Bruxelles: 25–27 euro

Aceste valori depind de perioada selectată, disponibilitatea locurilor și politicile companiilor aeriene.

Diferențe semnificative apar și pe rutele interne, precum București–Cluj, unde scăderile ating aproximativ 61% față de media anului trecut.

Reprezentanții Vola.ro afirmă că momentul din an reprezintă factorul decisiv în achiziția biletelor ieftine, mai mult decât ziua sau ora cumpărării.

„Întrebarea pe care o primim cel mai des este: când putem cumpăra cele mai ieftine bilete de avion? (…) Iar 2026 confirmă această tendință, cu prețuri cu până la 90% mai mici față de media anului trecut. Din acest motiv, la Vola.ro am ales să numim luna ianuarie drept «Ieftinuarie»”, a declarat Claudia Tocilă, reprezentant Vola.ro.

La început de an se suprapun mai mulți factori:

-companiile aeriene lansează volume mari de locuri pentru sezonul următor

-platformele de rezervări activează tarife early booking

-se aplică reduceri temporare din partea operatorilor

Acest cumul conduce la o scădere abruptă a tarifelor în ianuarie, comparativ cu lunile cu trafic ridicat sau cu perioadele de vârf.

Studiile europene citate arată că mulți consumatori își planifică concediile imediat după Revelion din două motive principale:

-avantajul prețurilor și ofertelor early booking

-nevoia de planificare clară pe tot parcursul anului

Pentru unii, achiziția unui city break la început de an funcționează și ca motivator psihologic pentru perioada de lucru care urmează.

Despre Vola.ro

Vola.ro este lider pe piața de travel online din România, cu activitate și în Polonia, Bulgaria și Moldova. Fondată în 2007, compania a crescut accelerat, lansând în ultimii ani servicii fintech precum Fast Refund, Trip Protect și Flex, menite să reducă riscurile asociate călătoriilor.

Platforma operează și aplicația GoVola, una dintre cele mai descărcate aplicații de travel din România și Polonia, cu funcții precum „Oriunde”, „Oricând”, „Explore” și „AI Deal Finder”, concepute pentru flexibilitate maximă în planificarea călătoriilor.