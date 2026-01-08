Potrivit administrației aeroportuare, anul 2025 s-a încheiat cu aproape șase milioane de pasageri, rezultat care reprezintă o creștere de 46,8% față de 2024. Totodată, instituția subliniază că acest volum depășește prognoza anuală cu 6,8%, ceea ce confirmă o cerere în creștere pentru zborurile operate din și către Republica Moldova.

Doar în luna decembrie, terminalul a procesat aproximativ 470.000 de pasageri, în timp ce pe platformă au fost operate 3.664 de zboruri. Comparativ cu aceeași lună din 2024, traficul de pasageri a crescut cu 41,8%, adică +138.444 de persoane, confirmând o dinamică solidă chiar și în perioada de iarnă.

Cele mai mari creșteri au fost consemnate pe rutele care conectează Chișinăul cu destinații turistice importante și centre urbane europene. Printre acestea se numără Sharm el-Sheikh, București, Paris, Istanbul, Tel Aviv, Bruxelles, Barcelona, Larnaca, Dubai și Erevan, rute care au înregistrat un flux sporit de pasageri și un grad de ocupare ridicat.

Pe lângă rutele consacrate, lansarea unor destinații noi a stimulat suplimentar traficul. Noile zboruri au atras 59.397 pasageri doar în luna decembrie, reprezentând 9,52% din traficul total lunar. Printre destinațiile nou introduse cu cerere ridicată se află Bruxelles, Napoli, Dortmund și Nürnberg, indicate ca fiind printre cele mai populare.

Instituția anunță și rezultate bune pe zona de transport de mărfuri. Volumul total al încărcăturilor procesate în 2025 a depășit 297 de tone, ceea ce înseamnă o realizare a prognozei în proporție de 106,3%. Acest indicator reflectă interesul tot mai mare al companiilor aeriene și logistice pentru operațiuni prin Chișinău, în special pe fondul extinderii pieței de comerț și e-commerce.

Într-un comunicat transmis presei, administrația aeroportuară evidențiază direcțiile strategice care au determinat aceste rezultate:

„Anul 2025 demonstrat o dezvoltare constantă și sustenabilă a traficului aerian, susținută de extinderea rețelei de destinații, creșterea frecvențelor de zbor, dezvoltarea turismului și consolidarea colaborării cu operatorii aerieni internaționali. Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău își întărește astfel rolul de hub regional dinamic, orientat spre viitor”, a menționat instituția.

Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău a revenit în gestiunea statului în primăvara anului 2023, după o perioadă îndelungată marcată de controverse privind concesionarea. De atunci, aeroportul a consemnat investiții, extinderea rețelei de zboruri și creșterea numărului de pasageri.

În prezent, aeroportul se situează în categoria celor mai performante din Europa, în segmentul terminalelor care deservesc între un milion și zece milioane de pasageri anual, conform clasamentelor de profil aplicate pe piața europeană.