Dosarul, cu numărul 719/118/2026, a fost înregistrat la Secția de Contencios Administrativ și Fiscal a Tribunalului Constanța și vizează anularea parțială a Hotărârii Consiliului Local (HCL) nr. 462 din 23 decembrie 2025, care reintrodusese taxa de 200 de lei, alături de alte taxe și impozite locale pentru anul 2026.

Cererea de anulare a fost semnată de cinci avocați cunoscuți din Baroul Constanța – Mirela Doicescu, Cristina Laura Andrei, Silvia Andronache, Eduard Niță și Emil Mihail Tatu – cei care, în 2025, obținuseră anularea definitivă a unei hotărâri similare și care au reușit recent suspendarea noii taxe. Reclamanții solicită anularea doar a prevederii legate de taxa de 200 de lei, nu a întregii hotărâri, conform informațiilor publicate de Ziarul Amprenta.

Momentan, dosarul așteaptă să fie repartizat unui complet de judecată, care va stabili data primei înfățișări, iar decizia Tribunalului Constanța va putea fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Constanța.

Suspendarea taxei a avut loc într-un dosar separat, în care cei cinci avocați au obținut, pe 6 februarie 2026, suspendarea executării Capitolului 1 din Anexa 6 a HCL 462/2025. Aceasta a dus la eliminarea taxei din aplicațiile de plată online în aceeași zi. Decizia Tribunalului Constanța poate fi atacată cu recurs în termen de cinci zile.

„Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamanţii Niță Eduard-Nicolae, Doicescu Violeta-Mirela, Tatu Emil-Mihail, Andronache Silvia şi Andrei Cristina-Laura, în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Local al Municipiului Constanța, având ca obiect suspendare act administrativ (…). Dispune suspendarea executării Capitolului 1 din Anexa 6 la Hotărârea privind stabilirea impozitelor şi taxelor la nivelul municipiului Constanţa în anul 2026 nr. 462/23 decembrie 2025, emisă de pârâtul Consiliul Local al Municipiului Constanţa, până la pronunţarea instanţei de fond asupra cererii având ca obiect anularea actului administrativ”, se arată în minuta deciziei de suspendare.

Motivația pentru anularea unei taxe similare în 2025 se baza pe faptul că, deși Consiliul Local are dreptul să impună taxe conform Codului Fiscal, este necesar să ofere o contraprestație, precum sistematizarea locurilor de parcare, ceea ce nu era prevăzut în hotărârea inițială. Instanța a subliniat că perceperea taxei necesită oferirea unui serviciu corespunzător în schimbul achitării acesteia.

„În cauza de faţă, pentru perceperea taxei pentru utilizarea domeniului public sau privat al municipiului Constanţa, este necesar ca autoritatea publică locală să ofere o contraprestaţie, respectiv o sistematizare a locurilor publice în care autovehiculele pot staţiona în condiţii de legalitate şi siguranţă, dar din cuprinsul anexei nr. 6 la HCL nr. 412/2024 nu rezultă că se prestează un serviciu în schimbul achitării acestei taxe”, a motivat instanța în 2025.

Tensiunile cauzate de această taxă nu s-au încheiat. Prefectul județului Constanța a inițiat un alt proces împotriva Consiliului Local, vizând anularea unei hotărâri de compensare a taxei de 200 de lei deja achitată de unii locuitori înainte de anularea sa din 2025. Dosarul, înregistrat la Tribunalul Constanța cu numărul 507/118/2026, așteaptă stabilirea primului termen de judecată, iar consilierul independent Felicia Ovanesian a depus o cerere de intervenție.