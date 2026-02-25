Guvernul a decis relansarea economică printr-un set de măsuri fiscale care vizează direct contribuabilii corecți, iar una dintre cele mai importante prevederi este acordarea unei bonificații de 3% din impozit pentru firmele care își respectă obligațiile la timp.

Executivul condus de Ilie Bolojan a aprobat două ordonanțe majore, una privind reforma administrației și alta dedicată relansării economice, în cadrul unei ședințe desfășurate marți. Autoritățile au subliniat că modificările aduse proiectului inițial sunt limitate și nu afectează esența măsurilor fiscale destinate mediului de afaceri.

După ședință, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare a explicat că singurele ajustări au vizat mutarea unui program pentru resurse minerale la Ministerul Economiei și modificări punctuale în zona programelor pentru apărare, fără impact asupra bonificațiilor fiscale.

Printre măsurile centrale adoptate se află bonificația de 3% aplicată impozitului pe profit și impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, o facilitate menită să recompenseze disciplina fiscală și să stimuleze plata la termen a obligațiilor.

„Pentru anul fiscal 2024/anul fiscal modificat care începe în anul 2024 s-a aplicat o bonificație de 3 la sută din impozitul pe profit anual/ impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, după caz. În cazul grupului fiscal, bonificația s-a aplicat la impozitul pe profit anual declarat de persoana juridică responsabilă. Bonificația s-а acordat din oficiu de către organul fiscal central, prin emiterea unei decizii și în situația respectării condițiilor prevăzute de actul normativ. Sumele care fac obiectul bonificației nu se restituie, ci se utilizează pentru compensarea cu obligațiile fiscale ale contribuabilului în conformitate cu prevederile art. 167 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală. Prin excepție, obligațiile fiscale care fac obiectul bonificației, pentru care se împlinește termenul de prescripție a dreptului de a cere restituirea, se restituie potrivit art. 168 din Codul de procedură fiscală, dacă acestea nu au fost compensate cu alte obligații bugetare. Bonificația se aplică și în cazul în care la sfârșitul anului fiscal 2024/anului fiscal modificat care începe în anul 2024, contribuabilii au datorat impozit pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, potrivit art. 18^1 din Codul fiscal. În acest context, pentru a veni în sprijinul contribuabililor buni platnici și recompensarea acestora pentru conformarea voluntară la plată, se propune acordarea unei bonificații în condițiile în care aceștia își declară și li se stinge integral și la termenele prevăzute de lege impozitul pe profit anual/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, aferente anului 2025/anului fiscal modificat care începe în anul 2025, după caz”, a transmis Ministerul Finanțelor.

Măsura nu este una complet nouă, Guvernul acordând o bonificație similară și în decembrie anul trecut, calculată pentru rezultatele aferente anului 2024.

Guvernul stabilește clar că bonificația de 3% se aplică pentru anul fiscal 2025, atât pentru plătitorii de impozit pe profit, cât și pentru microîntreprinderi, iar în cazul grupurilor fiscale, reducerea se aplică impozitului declarat de entitatea responsabilă.

Agenția Națională de Administrare Fiscală va acorda automat această facilitate, după verificarea îndeplinirii condițiilor, prin emiterea unei decizii oficiale. Procedura diferă în funcție de tipul contribuabilului, fiind legată de termenele de depunere a declarațiilor fiscale.

Pentru a beneficia de această bonificație, firmele trebuie să îndeplinească simultan mai multe condiții: să aibă toate declarațiile depuse conform vectorului fiscal, să achite integral și la timp impozitele datorate și să nu înregistreze alte obligații fiscale restante la momentul depunerii declarațiilor.

Calculul bonificației ține cont de reguli precise. De exemplu, sumele redirecționate din impozitul pe profit nu sunt incluse în baza de calcul, iar pentru microîntreprinderi procentul se aplică la totalul impozitelor datorate pe întreg anul, cumulate trimestrial.

Situațiile speciale sunt, de asemenea, reglementate. În cazul firmelor care își schimbă regimul fiscal în cursul anului, trecând de la microîntreprindere la plătitor de impozit pe profit, bonificația se aplică ambelor tipuri de impozit.

Autoritățile fiscale pot modifica sau chiar anula bonificația în anumite condiții. Dacă o declarație rectificativă reduce obligațiile fiscale, suma bonificației se ajustează corespunzător. În schimb, dacă obligațiile cresc cu peste 3% sau dacă apar situații de neconformare, facilitatea poate fi anulată complet.

„În situația depunerii de către contribuabili a unei declarații rectificative/primirii unei decizii de impunere, cu diminuare de obligație fiscală, compartimentul de specialitate verifică evidența fiscală și modifică în mod corespunzător suma acordată inițial drept bonificație, prin diminuarea valorii acesteia și emiterea unei noi decizii. În acest scop, se adaugă în evidența fiscală diferența dintre suma acordată inițial drept bonificație și cea rezultată după verificare. în situația depunerii de către contribuabili a unei declarații rectificative//primirii unei decizii de impunere, cu suplimentare de obligație fiscală mai mare de 3%, compartimentul de specialitate verifică evidența fiscală și anulează valoarea bonificației acordate initial. Bonificația acordată inițial se anulează și în situația depunerii unei declarații rectificative potrivit căreia nu înregistrează obligație fiscală. În acest scop, se emite o nouă decizie, și se adaugă în evidența fiscală valoarea bonificației acordate”, conform prevederilor oficiale.

Sumele aferente bonificației nu sunt restituite contribuabililor, ci sunt utilizate pentru compensarea altor obligații fiscale. Doar în situații excepționale, legate de prescripția dreptului de restituire, acestea pot fi returnate.

Aplicarea concretă a acestor măsuri va fi detaliată printr-un ordin al ministrului Finanțelor, care urmează să fie emis în termen de maximum 45 de zile de la intrarea în vigoare a actului normativ.