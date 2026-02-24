În opinia lui Traian Băsescu, ceea ce actualul guvern prezintă drept reformă reprezintă, în realitate, doar o ajustare bugetară care nu aduce schimbări structurale în administrație.

Băsescu îl contrazice pe premierul Ilie Bolojan, care susține că tăierile salariale și concedierile colective propuse ar însemna o reformă a administrației publice. Fostul președinte atrage atenția că este vorba doar despre ajustări de cheltuieli și nu despre o reformă autentică. În viziunea sa, o reformă reală în administrație ar presupune promovarea unei legi privind reorganizarea administrativ-teritorială, iar până la adoptarea unei astfel de măsuri, guvernul se află doar în etapa reducerilor de costuri.

„Aș vrea să clarificăm. Nu vreau să fiu categorisit ca om ce nu înțelege ce se întâmplă. Nu discutăm despre nici o reformă. Discutăm despre ajustări bugetare, ajustări de cheltuieli. Reformă în administrație va fi când se va face reorganizarea administrativă. Aia se va numi reformă. Deocamdată suntem la stadiul la care tăiem”, a spus fostul președinte.

În acest context, Traian Băsescu a evocat precedentul din 2010, când, în timpul crizei economice și al guvernării conduse de Emil Boc, s-a optat pentru reducerea veniturilor bugetarilor cu 25%, dar cu menținerea locurilor de muncă. Excepție au făcut doar persoanele care cumulau pensia cu salariul de la stat. Potrivit fostului șef al statului, atunci s-a preferat o măsură de solidaritate, prin care angajații au rămas în activitate, chiar dacă au suportat o diminuare salarială.

„Eu îmi aduc aminte situația din 2010. Nu s-a mers pe ideea disponibilizărilor, ci pe ideea reducerii veniturilor cu 25%, dar cu menținerea tuturor salariaților în activitate, cu excepția celor care luau și pensie și salariu de la stat. În rest, toți care erau salariați în activitate au fost menținuți. Dezavantajul a fost că pentru a-i menține a trebuit să facem această reducere cu 25% pentru toți. A fost o măsură de solidaritate: «Nu te dau afară, dar îți reduc salariul»”, a spus Băsescu

Băsescu consideră că, în prezent, ar fi necesară o pauză după seria de măsuri adoptate, care au produs tensiuni în rândul diferitelor categorii sociale. El arată că, după magistrați, noile măsuri vizează cadrele militare, în special în ceea ce privește pensiile, deși și acestea au resimțit deja efectele creșterilor de taxe și accize.

„În momentul de față ar fi bună o pauză după atâtea măsuri luate care au generat tensiuni în toate categoriile sociale. Spunem că după magistrați a venit rândul militarilor. Dar până în prezent, militarii aceștia cărora trebuie să le aplicăm noi măsuri legate de pensii au suportat toate măsurile luate până acum: creșterile de taxe, creșterile de accize. Cred că trebuie puțină chibzuință”, a declarat fostul președinte.

Fostul președinte subliniază că militarii, la fel ca restul populației, au fost afectați de majorările de taxe la combustibili, la mașini și la locuințe, astfel încât nu pot fi tratați separat în raport cu aceste măsuri fiscale. În opinia sa, este necesară mai multă chibzuință în adoptarea noilor decizii și o amânare a dezbaterii privind modificările ce îi privesc pe militari, pentru a permite o analiză mai atentă a impactului social al acestor măsuri.