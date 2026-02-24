Ilie Bolojan a precizat, într-o conferință de presă susținută marți, că acest program presupune facilități suplimentare pentru regiunile României situate la granița cu Ucraina, precum și pentru cele din zona Mării Negre.

Șeful Executivului a explicat că programul destinat țărilor de la frontiera estică începe în această perioadă și are ca scop sprijinirea regiunilor expuse unor provocări suplimentare generate de proximitatea conflictului și de contextul geopolitic.

„La Bruxelles avem ca şi elemente de bază de discuţie, în întâlnirile care sunt programate, aspecte care ţin de programul pe care Uniunea Europeană l-a dezvoltat pentru ţările care sunt la graniţa de est a Uniunii. Deci începe acest program care înseamnă nişte facilităţi suplimentare pentru regiunile ţării noastre care sunt la graniţa cu Ucraina sau cei din zona Mării Negre”, a declarat Bolojan.

De asemenea, premierul a arătat că pe agenda discuțiilor se află și aspecte legate de cadrul financiar multianual pentru anii următori, precum și de absorbția fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). În prezent, România se află în discuții avansate privind jaloanele și cererile de plată, astfel încât până la finalul lunii august să poată fi absorbite fondurile europene alocate țării.

România, alături de alte opt state membre ale UE care se învecinează cu Rusia, Belarus și Ucraina, va beneficia de sprijin suplimentar din partea Comisiei Europene. Printre prioritățile identificate se numără consolidarea securității și rezilienței, stimularea creșterii economice, valorificarea punctelor forte locale și îmbunătățirea conectivității.

„De asemenea, avem câteva aspecte care ţin de cadrul de finanţare multianual pe anii următori şi de absorbţia fondurilor din PNRR, unde în prezent suntem în discuţii avansate pe aspecte care ţin de jaloane, de trageri, în aşa fel încât până la sfârşitul lunii august să putem să absorbim fondurile europene care sunt dedicate României”, a mai spus Bolojan.

Totodată, Comisia își propune să abordeze fenomenul depopulării și deficitul de forță de muncă, precum și să consolideze comunitățile printr-un program de reziliență a mass-mediei și de combatere a dezinformării. În acest context, instituția europeană va iniția un dialog politic anual la nivel înalt pentru a facilita discuțiile privind impactul acțiunilor UE asupra rezilienței și dezvoltării regiunilor estice aflate la granița cu Rusia, Belarus și Ucraina.

Primul eveniment de acest tip va avea loc pe 26 februarie, când instituțiile financiare vor semna declarația de lansare a mecanismului EastInvest.

Înaintea deplasării la Bruxelles, Nicuşor Dan a discutat cu Ilie Bolojan despre obiectivele vizitei, dar și despre implementarea PNRR, subliniind că România are nevoie de resursele europene pentru a depăși actuala perioadă complicată.

În cadrul vizitei de joi, premierul va avea o întrevedere cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru a discuta implementarea PNRR și prioritățile Guvernului României privind viitorul cadru financiar multianual post-2028. De asemenea, șeful Executivului se va întâlni cu vicepreședintele executiv Roxana Mînzatu, comisar european pentru drepturi sociale, și va participa la evenimentul de lansare a Comunicării privind regiunile de frontieră estice.