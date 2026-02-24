Suspendarea tarifelor vamale vizează îngrășămintele azotate, precum și materiile prime utilizate în fabricarea lor, în special amoniacul și ureea. Oficialii europeni subliniază că intervenția are caracter temporar și urmărește limitarea impactului scumpirilor asupra sectorului agroalimentar.

„Suspendarea tarifară va fi pusă în aplicare pentru toate ţările, cu excepţia Rusiei şi a Belarusului, prin contingente tarifare scutite de taxe vamale”, a precizat Comisia Europeană.

Prin utilizarea contingentelor tarifare, Bruxelles-ul încearcă să mențină un echilibru între susținerea fermierilor și protejarea producătorilor europeni de îngrășăminte.

Potrivit Comisiei Europene, suspendarea taxelor vamale ar urma să genereze economii de aproximativ 60 de milioane de euro la nivelul UE. Reducerea acestor costuri la import ar trebui să se reflecte în prețurile plătite de fermieri și de industria de profil.

Executivul comunitar consideră că măsura va contribui la:

-diminuarea presiunii asupra costurilor de producție agricolă

-susținerea competitivității sectorului agroalimentar

-stabilizarea pieței îngrășămintelor

Decizia vine într-un moment sensibil pentru agricultura europeană. În ultimii ani, fermierii s-au confruntat cu:

-scumpiri majore la energie

-creșterea prețurilor la inputuri agricole

-volatilitate pe piețele internaționale

Îngrășămintele azotate sunt printre cele mai afectate produse, costurile de producție fiind strâns legate de prețul gazelor naturale.

Excluderea Rusiei și Belarusului din schema de suspendare nu este întâmplătoare. Bruxelles-ul transmite că măsura are și un obiectiv strategic, respectiv:

-reducerea dependenței de importurile din aceste state

-diversificarea surselor de aprovizionare

-consolidarea securității economice a UE

În ultimii ani, piața europeană a îngrășămintelor a fost puternic influențată de evoluțiile geopolitice și de sancțiunile comerciale.

Suspendarea tarifelor vamale fusese anunțată anterior, în cadrul reuniunii ministeriale din 7 ianuarie, fiind parte a angajamentelor Comisiei Europene de a interveni pentru temperarea costurilor suportate de fermieri.

Măsura este văzută ca un răspuns la solicitările venite din partea sectorului agricol, care a cerut soluții rapide pentru limitarea efectelor inflației și scumpirilor.

Ce ar putea însemna pentru România

Pentru România, stat cu un sector agricol important, decizia ar putea avea efecte pozitive prin:

-reducerea costurilor la inputuri

-protejarea marjelor de profit ale fermierilor

-atenuarea presiunilor asupra prețurilor agricole

Impactul concret va depinde însă de evoluția prețurilor internaționale și de modul în care economiile la import vor fi transferate în lanțul comercial.