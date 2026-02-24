Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat că a solicitat Comisiei Europene sprijin financiar pentru sectorul de creștere a porcinelor. El a arătat că acest sector este afectat profund de restricțiile impuse de legislația europeană și de evoluția pestei porcine africane.

Potrivit ministrului, fermele de creștere a porcilor din Europa riscă falimentul din cauza costurilor ridicate de producție și a scăderii prețurilor la vânzarea carcaselor. În România, pierderile fermierilor variază între 35 și 40 de euro pentru fiecare porc sacrificat.

Barbu a transmis că este necesară intervenția prin aplicarea Regulamentului 1308, pentru a asigura capacitatea fermierilor de a continua producția. El a subliniat că menținerea acestui sector este importantă pentru securitatea alimentară a Uniunii Europene.

„Am solicitat Comisiei Europene un sprijin financiar excepțional pentru sectorul de creștere a porcinelor, grav afectat de restricțiile impuse de legislația europeană și evoluția pestei porcine africane. Fermele de creștere a porcilor din Europa riscă falimentul din cauza costurilor ridicate de producție și a scăderilor de prețuri la vânzarea carcaselor. De exemplu, în România, pierderile fermierilor variază între 35 și 40 de euro pentru fiecare porc sacrificat. Este datoria noastră să intervenim prin aplicarea Regulamentului 1308 și să ne asigurăm că fermierii noștri vor avea capacitatea să producă în continuare pentru a asigura securitatea alimentară a Uniunii Europene”, a scris Barbu într-o postare pe Facebook.

În mesajul transmis, ministrul a arătat că România dorește să evidențieze situația dificilă în care se află sectorul cărnii de porc, atât la nivel național, cât și la nivelul Uniunii Europene.

El a precizat că, având în vedere dificultățile întâmpinate de sectorul creșterii porcinelor la nivel european, România solicită Comisiei să analizeze posibilitatea acordării de sprijin sub formă de ajutoare excepționale, în conformitate cu prevederile art. 219 din Regulamentul 1308 din 2013.

Demersul autorităților române urmează să fie analizat la nivelul Comisiei Europene, în cadrul mecanismelor prevăzute pentru situații de criză în sectorul agricol.