Comisia Europeană a lansat procedura de revizuire a Directivei 633 privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar. În acest context, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a transmis patru propuneri considerate esențiale pentru echilibrarea pieței.

Prima vizează limitarea volumului mărcilor proprii ale magazinelor de retail. Ministrul a arătat că marca proprie nu ar trebui să depășească 20% din volumul realizat de magazine la nivelul Uniunii Europene.

El a explicat că nu este echitabil ca un litru de lapte sub marcă proprie să fie vândut la un preț semnificativ mai mic decât produsul unui producător, aflat la raft la un preț dublu.

„Marca proprie ar trebui să nu mai depăşească 20% din volumul realizat de către magazinele de retail la nivelul Uniunii Europene. Nu putem vinde un litru de lapte, marca proprie, în România cu 1 euro, iar marca producătorului să aibă preţ de 2 euro la raft”, a transmis ministrul Florin Barbu.

O altă propunere se referă la uniformizarea adaosului comercial pentru aceeași gamă de produse. Florin Barbu a susținut că adaosul comercial nu ar trebui să difere în cadrul aceleiași categorii, menționând că există situații în care unele produse au adaos de 20%, iar altele din aceeași gamă ajung la 150%.

„Acest adaos comercial nu trebuie să fie diferit pe aceeaşi gamă de produs, pentru că, să ştiţi, sunt foarte multe produse din aceeași categorie, cu adaos comercial practicat de 20%, dar şi unele produse care au adaos comercial de 150%”, a spus Florin Barbu.

A treia propunere formulată de ministrul Agriculturii vizează eliminarea refacturării rabatului și a remizelor. El a arătat că, deși producătorii încheie contracte cu distribuitori sau magazine, ulterior li se refacturează aproximativ 25% din valoarea produselor, ceea ce afectează echilibrul contractual.

În ceea ce privește discountul, ministrul a precizat că acesta poate duce la vânzarea sub costul de producție. Potrivit declarațiilor sale, toate aceste aspecte ar trebui introduse în modificarea Directivei 633, pentru a elimina practicile comerciale neloiale și pentru a asigura accesul echitabil al producătorilor și fermierilor la raft.

„Degeaba încheie un producător un contract cu un distribuitor sau un magazin de retail, atâta timp când, după vânzare li se face o refacturare de aproape 25% din valoarea produselor. În al patrulea rând, discount-ul, pentru că discount-ul duce la vânzarea sub costul de producţie al produselor. Toate aceste lucruri trebuie introduse în modificarea privind practicile comerciale neloiale a Directivei 633, astfel încât să putem echilibra piaţa, iar producătorii şi fermierii să aibă acces cu produse la raft”, a mai declarat ministrul Florin Barbu.

Propunerile sunt analizate în cadrul procesului de revizuire lansat de Comisia Europeană, iar eventualele modificări vor depinde de negocierile dintre statele membre și instituțiile europene.