Franța colaborează cu Comisia Europeană și cu celelalte țări membre din Uniunea Europeană pentru a înțelege efectele noii situații apărute după decizia Curții Supreme din Statele Unite legată de tarifele impuse de Administrația Trump. Autoritățile de la Paris consideră că va fi nevoie de o poziție comună a țărilor din blocul comunitar.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a spus că decizia Curții Supreme a SUA este un semn că într-o democrație există echilibru între puteri și contraputeri. În același timp, el s-a arătat precaut cu privire la consecințe, pentru că, la doar câteva ore după decizie, Trump a anunțat un nou tarif global de 10% pentru înlocuirea celor eliminate de instanță.

Macron a spus că este nevoie să se analizeze exact efectele, să se decidă ce se poate face și să se adapteze. El a adăugat că Franța vrea să continue să exporte respectând reguli corecte, pe baza reciprocității, fără a fi afectată de decizii luate unilateral.

„Prin urmare, să analizăm exact consecinţele, ce se poate face şi să ne adaptăm”, a subliniat Macron.

Președintele SUA, Donald Trump, a semnat un document prin care toate țările vor plăti un tarif vamal temporar de 10% pentru produsele importate, începând cu data de 24 februarie. Casa Albă a explicat că Trump a folosit Secțiunea 122 din Legea Comerțului, care îi permite să impună taxe temporare pentru a proteja balanța comercială a SUA.

Curtea Supremă a SUA a decis, vineri, că o mare parte din taxele vamale anunțate în aprilie 2025 erau ilegale. Trump a criticat judecătorii și i-a numit „o rușine pentru națiune”, declarând că va semna imediat un ordin pentru majorarea tarifelor la 10% și va investiga practicile comerciale neloiale pentru a putea impune taxe suplimentare. El a reamintit că are dreptul să facă asta fără aprobarea Congresului SUA.

Taxa temporară va începe pe 24 februarie, la ora 12:01 ET. Canada și Mexic vor fi exceptate, la fel ca anumite produse alimentare (carne de vită, roșii) și minerale critice.

La câteva ore distanță, Trump a anunțat că va crește taxa globală temporară la 15% pentru importuri, după ce Curtea Supremă a SUA a respins taxele aplicate diferitelor țări sub o lege de urgență economică.