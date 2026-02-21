Uniunea Europeană se află în negocieri avansate cu Australia pentru un acord de liber schimb, însă fermierii europeni riscă să fie afectați semnificativ. Australia solicită cote de import mult mai mari pentru carne, ceea ce ar putea permite exporturi de cereale și carne fără taxe vamale.

În prezent, UE a acordat deja 99.000 de tone de carne de vită scutite de taxe pentru țările Mercosur și urmează să aloce cel puțin 50.000 de tone Australiei, o creștere spectaculoasă de peste 1.400% față de volumele actuale.

Industria australiană, reprezentată de Asociația Industriei Cărnii (AMIC) și Meat and Livestock Australia (MLA), insistă asupra acestor cote pentru carne de vită, dar și pentru carne de oaie și capră, cu o creștere de peste 1.100% față de nivelurile actuale, scrie site-ul german Agrarheute.

Cotele actuale pentru exporturile australiene în UE sunt extrem de reduse: doar 3.389 de tone de carne de vită și 5.851 de tone de carne de oaie și capră.

Reprezentanții industriei australiene susțin că accesul la piața europeană a rămas neschimbat timp de aproape 50 de ani și a fost afectat și mai mult după Brexit, când volumele de export către Regatul Unit au fost excluse.

În acest context, fermierii europeni, prin organizația COPA-COGECA, și-au exprimat îngrijorarea cu privire la impactul acestor cote asupra piețelor locale, considerând că avantajele pentru UE sunt minime, în timp ce dezavantajele și riscurile de destabilizare pentru fermieri sunt semnificative.

Organizația atrage atenția că o populație australiană de 28 de milioane concurează direct cu piața europeană de 450 de milioane de consumatori, ceea ce poate dezechilibra puternic oferta și prețurile.

În cadrul negocierilor recente, UE pare să fie dispusă să acorde Australiei un maxim de 30.000 de tone de carne de vită, ceea ce reprezintă totuși o creștere de 885% față de cota actuală.

Surse de la Bruxelles au confirmat progrese semnificative în discuțiile dintre Comisia Europeană și guvernul australian, dar au rămas „un număr mic de probleme deschise”, printre care și recunoașterea reciprocă a indicațiilor geografice.

Un acord similar a eșuat în 2023, când Australia s-a retras, considerând insuficiente cotele de import scutite de taxe pentru piața UE, solicitând atunci 60.000 de tone de carne de vită.

Negocierile actuale vor trebui să găsească un echilibru între interesele Australiei și protecția fermierilor europeni, pentru a evita o destabilizare majoră a piețelor. Fermierii din UE cer măsuri care să mențină competitivitatea producției locale și să prevină presiuni excesive asupra prețurilor și a volumelor disponibile pe piața internă.