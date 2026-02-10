Eurodeputații au aprobat marți, la Strasbourg, noi măsuri menite să protejeze sectorul agricol european de impactul liberalizării comerțului cu țările Mercosur (Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay), conform unui comunicat al Parlamentului European. Regulamentul, deja convenit informal cu statele membre UE, a fost adoptat cu 483 voturi pentru, 102 împotrivă și 67 abțineri.

Noul cadru permite Uniunii Europene să suspende temporar preferințele tarifare prevăzute în acordul comercial UE-Mercosur, dacă o creștere bruscă a importurilor afectează producătorii europeni. Conform noilor norme, Comisia Europeană va declanșa o anchetă privind necesitatea unor măsuri de protecție atunci când importurile de produse agricole sensibile — precum carnea de pasăre, carnea de vită, ouăle, citricele sau zahărul — cresc în medie cu 5% pe o perioadă de trei ani și dacă prețurile de import sunt cu 5% mai mici decât prețul intern.

Ancheta poate fi inițiată și de un stat membru sau de reprezentanți ai industriei care semnalează riscul unui prejudiciu grav. Totodată, Comisia Europeană va prezenta cel puțin o dată la șase luni Parlamentului un raport privind impactul importurilor de produse sensibile asupra pieței interne.

„Garanţiile vor asigura faptul că acordul UE-Mercosur este însoţit de un mecanism de protecţie echilibrat şi credibil pentru sectorul nostru agricol. Acestea consolidează monitorizarea pieţei, introduc criterii clare şi obiective pentru a detecta perturbările şi permit acţiuni mai rapide pentru produsele sensibile atunci când există indicii de prejudiciu. Acestea vor oferi fermierilor stabilitate şi previzibilitate, menţinând în acelaşi timp echilibrul general al acordului”, a declarat eurodeputatul Gabriel Mato (grupul PPE), raportor permanent al PE pentru Mercosur.

Regulamentul va fi publicat în Jurnalul Oficial al UE după adoptarea de către Consiliu și se va aplica odată cu intrarea în vigoare a Acordului comercial interimar UE-Mercosur. Deși Parlamentul European nu a ratificat încă acordurile și a solicitat avizul CJUE privind compatibilitatea lor cu tratatele UE, Comisia Europeană poate decide aplicarea provizorie după ce cel puțin o țară din Mercosur finalizează ratificarea.

”Tocmai am votat, în plenul Parlamentului European, măsurile de salvgardare pentru fermieri, în contextul viitoarei intrări în vigoare a acordului comercial dintre Uniunea Europeană şi ţările din America de Sud membre ale Mercosur. Aceste măsuri apără fermierii de eventualele riscuri generate de noul acord comercial”, scrie europarlamentarul PNL pe Facebook.

Europarlamentarul Siegfried Mureșan a declarat că votul de astăzi reprezintă o victorie pentru Parlamentul European, Partidul Popular European și Partidul Național Liberal, care au susținut introducerea clauzelor de salvgardare. Potrivit acestuia, fermierii vor beneficia de monitorizare continuă a importurilor sensibile din Mercosur, praguri clare pentru declanșarea investigațiilor (creștere a importurilor peste 5% față de media ultimilor trei ani sau scădere a prețurilor cu peste 5%), proceduri accelerate (investigații finalizate în maximum patru luni) și aplicarea rapidă a măsurilor provizorii în 21 de zile în cazuri urgente. Mureșan a subliniat că aceste garanții vor proteja fermierii din prima zi a intrării în vigoare a acordului UE-Mercosur.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, și-a reafirmat marți criticile față de acordul comercial UE-Mercosur, descriindu-l drept „un acord prost”. Într-un interviu pentru El Pais, Macron a precizat că mandatul pentru negocieri este „prea vechi” și că acordul a fost „prost negociat”.

„Mercosur este un acord prost. Strategia este bună, semnalul geopolitic este corect. De aceea am și multiplicat călătoriile în acea regiune. Problema Mercosur este că mandatul este prea vechi. Susțin clauzele „oglindă”, ceea ce înseamnă că impun producătorilor non-europeni aceleași restricții ca și alor ai mei, ceea ce este corect dacă nu vreau să dezindustrializez”, a spus el. „Eu apăr acordurile echitabile și, prin urmare, acordurile în care există măsuri de protecție și în care se respectă mediul, în același timp în care obținem ceea ce ne dorim pentru economie. Este un acord vechi, prost negociat”, a subliniat șeful statului francez.

Franța, principalul opozant al acordului de liber schimb UE-Mercosur, nu a reușit să împiedice adoptarea acestuia. Guvernul francez s-a confruntat și cu o puternică reacție a fermierilor, care au manifestat la Paris aducând tractoare în centrul capitalei, blocând străzile și ajungând până la Turnul Eiffel și Arcul de Triumf pentru a-și arăta nemulțumirea față de acord.