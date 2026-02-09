Agricultura din România se află la o răscruce de drumuri, necesitând decizii strategice care să-i asigure un viitor sustenabil, în contextul internațional marcat de presiuni economice, competiție acerbă și schimbări climatice.

Printre temele centrale abordate în cadrul conferinței naționale „Agricultura 2026: ieșirea din impas. De la producție agricolă la procesare și valoare adăugată”, organizată de Antena 3, s-au numărat Tratatul UE–Mercosur și provocările pe care acesta le aduce pentru fermieri, respectarea standardelor și protejarea producției locale, precum și riscurile de subfinanțare a sectorului alimentar în noul buget european.

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin-Ionuț Barbu, a atras atenția asupra impactului inflației ridicate și al scăderii accentuate a consumului, subliniind că situația necesită decizii ferme la nivel guvernamental.

El a explicat că inflația reprezintă o problemă majoră și a sugerat crearea unui mecanism flexibil, prin care statul să intervină în piața agroalimentară doar atunci când este necesar, fără a recurge la plafonări arbitrare.

„Din punctul meu de vedere, inflația este foarte mare și aici trebuie să luăm o decizie în Guvern. Trebuie să creăm un mecanism prin care să temperăm inflația. Nu vorbim despre o măsură de plafonare. Eu am avut o discuție cu colegii mei în Parlament și așa cum se stabilizează cursul BNR, ar trebui să mergem pe același model și la produsele agroalimentare”, a transmis demnitarul.

Florin Barbu spune că, dacă inflația rămâne sub 5%, adaosurile comerciale ar putea fi negociate direct între producători, retaileri și piețe, în timp ce depășirea pragului de 5% ar impune aplicarea unui mecanism de plafonare pentru toate produsele agroalimentare, pentru a evita practicile neloiale care mută costurile de pe produsele plafonate pe altele.

„Dacă inflația este sub 5%, putem merge pe o marjă de adaos comercial negociată direct între producători, retaileri, magazinele de cartier și piețele din România. În cazul în care inflația depășește 5%, trebuie să intervenim și să aplicăm un mecanism de plafonare pentru toate produsele agroalimentare, astfel încât să nu mai existe practici neloiale, prin care costurile sunt mutate de pe produsele plafonate pe altele. Atunci acel mecanism va intra pentru toate produsele agroalimentare”, a adăugat Florin Barbu.

Ministrul a mai subliniat că un astfel de mecanism ar contribui la stabilizarea pieței, întrucât consumul alimentar a scăzut semnificativ în ultimele luni. El a arătat că reducerea cererii cu aproape 30% în ultimele două luni afectează grav producătorii care au făcut investiții majore și care au contractat credite cu dobânzi mari.

Florin Barbu a precizat că lipsa intervenției ar putea pune în dificultate multe societăți din sector, mai ales pe cele cu flux continuu de producție, unde orice scădere a cererii poate conduce rapid la pierderi și probleme financiare.

„Se pare că, din ce în ce mai mult, consumul scade dramatic. În ultimele două luni, am ajuns la o scădere de aproape 30% a consumului de alimente. Noi trebuie să mergem în continuare pe aceste mecanisme, nu vrem să intervenim în piață. Dar sunt lucruri foarte importante pentru a ne proteja pe de o parte producătorii, care au făcut investiții mari, au accesat credite, au de rambursat împrumuturi cu dobânzi foarte mari și, dacă scade și consumul, foarte multe societăți vor intra în dificultate”, a adăugat ministrul Agriculturii.

Ministrul a explicat că industriile care funcționează 24 de ore din 24 resimt cel mai puternic aceste efecte, deoarece reducerea randamentului afectează întreg fluxul de producție, complicând situația economică și financiară.

El a mai atras atenția că aceste aspecte ar trebui să determine guvernanții să acționeze responsabil, adaptând practicile pieței la condițiile actuale, pentru a proteja atât producătorii, cât și consumatorii.