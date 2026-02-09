Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat luni pe Facebook că dobânzile la împrumuturile în lei au înregistrat o scădere semnificativă față de luna precedentă, cu aproximativ 10–40 de puncte de bază pentru toate maturitățile, în special pe segmentul mediu de 3–5 ani. El precizează că această tendință a început în ultimul trimestru din 2025 și continuă și la începutul anului 2026.

”O nouă veste bună pentru România: dobânzile la împrumuturile în lei au scăzut puternic faţă de acum o lună, cu aproximativ 10–40 puncte de bază pentru toate maturităţile, mai ales pe zona medie (3–5 ani). Tendinţa a început în ultimul trimestru din 2025 şi continuă şi la începutul lui 2026”, a scris, luni, pe Facebook, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

Ministrul precizează că trendul urmărit pentru 2026 este continuarea scăderii costurilor de finanțare în lei.

Ministrul Finanțelor a transmis că, dacă linia ajustărilor fiscale va continua și inflația va scădea spre aproximativ 4% până la sfârșitul anului, există șanse ca dobânzile în lei să coboare sub 6% pentru toate maturitățile, dobânzile pe termen scurt fiind deja sub acest prag. Această evoluție ar reduce costurile cu dobânzile pentru stat și ar sprijini, de asemenea, companiile și autoritățile locale care se împrumută, dobânzile statului servind drept reper pentru întreaga piață.

”Continuând linia ajustărilor fiscale şi dacă inflaţia scade spre aproximativ 4% până la finalul anului, există şanse ca dobânzile în lei să coboare sub 6% pentru toate maturităţile (cele scurte fiind deja sub acest nivel). Acest lucru va reduce costurile cu dobânzile pentru stat şi va ajuta şi companiile sau autorităţile locale care se împrumută, dobânzile statului fiind un reper pentru restul pieţei”, a transmis ministrul Finanţelor.

Ministrul Finanțelor a declarat că, în paralel, dobânzile pentru finanțările în euro au înregistrat reduceri semnificative: între 20 și 29 de puncte de bază pe maturități medii (3–5 ani) și până la 45 de puncte de bază pe maturități lungi (6–25 ani).

”Totodată, riscul perceput pentru obligaţiunile României în euro (10 ani) s-a redus puternic din iulie 2025: de la aproximativ 354 puncte de bază la circa 241 puncte de bază (o scădere de aproximativ 112 puncte de bază). Ce înseamnă acest lucru: România se poate împrumuta mai ieftin, ceea ce înseamnă mai puţini bani cheltuiţi pe dobânzi şi mai mulţi bani care pot merge spre investiţii sau alte nevoi ale economiei”, afirmă ministrul Finanşelor.

Alexandru Nazare subliniază că scăderea dobânzilor reflectă și creșterea încrederii investitorilor în România. El precizează că un obiectiv important rămâne reducerea costului suplimentar pe care țara îl plătește la împrumuturi, comparativ cu alte state din regiune cu rating similar, din cauza riscului perceput.