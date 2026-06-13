Inflația dă semne de calmare în Europa. România se confruntă cu noi majorări de prețuri

Inflația alimentară din marile lanțuri de magazine din Belgia a coborât în mai 2026 la cel mai redus nivel din ultimii peste patru ani, potrivit unei analize realizate de organizația de consumatori Testaankoop. În același timp, în România, inflația anuală a urcat la 10,9%, conform celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică. Diferențele dintre cele două piețe evidențiază evoluții distincte ale prețurilor la alimente, energie și servicii. Datele arată că, deși unele produse s-au ieftinit, presiunile inflaționiste rămân puternice în numeroase sectoare.

Inflația prețurilor din supermarketurile belgiene a ajuns în luna mai la doar 0,27%, potrivit monitorizării lunare efectuate de Testaankoop pentru aproximativ 3.000 de produse comercializate de Albert Heijn, Carrefour, Colruyt, Delhaize, ALDI și Lidl.

Analiza arată că ritmul de creștere a prețurilor s-a redus considerabil comparativ cu anii precedenți, când consumatorii au resimțit efectele războiului din Ucraina și ale scumpirii energiei asupra coșului de cumpărături.

„Produsele dumneavoastră alimentare sunt cu 0,27% mai scumpe decât acum un an. Este un preț foarte mic. Este pentru prima dată din decembrie 2021 când inflația din supermarketuri este sub 1%”, a declarat Laura Clays, purtătoarea de cuvânt a Testaankoop.

Cu toate acestea, evoluțiile nu sunt uniforme în toate categoriile de produse. Unele alimente au continuat să se scumpească într-un ritm semnificativ.

În mai 2026, prețul unei fripturi era cu 8% mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut. De asemenea, carnea tocată de tip „american preparat” s-a scumpit cu 7%, informează redactie24.

„Americanul nepregătit costă cu 7% mai mult. Cafeaua a devenit și ea scumpă, atât în capsule (+11%), cât și măcinată (+7%), la fel ca afinele (+10%) și lămâile (+6%)”, notează organizația de consumatori.

Pe de altă parte, unele produse au înregistrat reduceri importante de preț. Cartofii s-au ieftinit cu 11% față de mai 2025, pe fondul unei recolte favorabile.

„În plus, morcovii sunt acum cu 10% mai ieftini, iar strugurii și salata iceberg costă cu 6% mai puțin”.

Chiar dacă ritmul actual al scumpirilor este redus, comparația cu începutul anului 2022 arată amploarea modificărilor produse în ultimii ani. Potrivit Testaankoop, coșul mediu de cumpărături este în prezent cu aproximativ 31% mai scump decât înaintea valului inflaționist declanșat după izbucnirea războiului din Ucraina.

Organizația observă și o schimbare a comportamentului consumatorilor, care se orientează tot mai frecvent către mărcile proprii ale retailerilor și profită într-o măsură mai mare de promoțiile disponibile în magazine.

Testaankoop avertizează însă că această perioadă de calm ar putea fi temporară. Organizația estimează că tensiunile din Orientul Mijlociu și costurile mai ridicate ale energiei ar putea alimenta noi creșteri de prețuri în lunile următoare.

În contrast cu evoluția observată pe piața belgiană, inflația anuală din România a accelerat în luna mai și a ajuns la 10,9%, față de 10,7% în aprilie, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică.

Datele oficiale arată că indicele prețurilor de consum a crescut cu 0,58% în mai comparativ cu luna precedentă. De la începutul anului, rata inflației a ajuns la 3,7%, în timp ce rata medie a modificării prețurilor în ultimele 12 luni s-a situat la 9,4%.

Cele mai puternice scumpiri au fost înregistrate în sectorul serviciilor, unde prețurile au crescut cu 13,53% într-un singur an. Mărfurile nealimentare au consemnat o majorare de 12,54%, iar produsele alimentare de 6,78%.

În categoria alimentelor, cele mai mari creșteri anuale au fost consemnate la cafea, cu 21,12%, urmată de ouă, cu 14,12%, lapte de vacă, cu 11,98%, și carne de bovine, cu 11,58%. De asemenea, zahărul și produsele zaharoase s-au scumpit cu 10,59%, pâinea cu 8,18%, iar peștele proaspăt cu 7,83%.

Există însă și produse care au înregistrat ieftiniri. Cartofii s-au ieftinit cu 11,32%, făina cu 4,38%, mălaiul cu 5,27%, iar fasolea boabe și alte leguminoase cu 3,08%.

În zona mărfurilor nealimentare, cea mai mare creștere a fost înregistrată la energia electrică, unde prețurile au urcat cu 55,49% după eliminarea schemei de plafonare. Combustibilii au continuat, de asemenea, să exercite presiuni asupra bugetelor populației, benzina fiind mai scumpă cu 30,55%, iar motorina cu 36,85% comparativ cu mai 2025.

Totodată, energia termică s-a scumpit cu 10,70%, detergenții cu 10,19%, iar cărțile, ziarele și revistele cu 10,62%. Prețul gazelor naturale a crescut cu 1,53% în aceeași perioadă.

În sectorul serviciilor, cele mai importante majorări au fost consemnate la chirii, unde prețurile au urcat cu 43,56%. Serviciile de apă, canalizare și salubritate s-au scumpit cu 15,35%, reparațiile auto cu 15,31%, iar serviciile medicale cu 12,81%.

O excepție notabilă este reprezentată de transportul aerian. Tarifele pentru zboruri au fost cu 9,92% mai mici decât în mai 2025 și cu 7,08% sub nivelul înregistrat în aprilie 2026.

INS precizează că evoluțiile recente ale indicilor de preț reflectă și modificările intervenite în schemele de protecție pentru energie. În calculul inflației au fost incluse efectele încetării plafonării prețurilor la energia electrică, iar pentru gazele naturale a fost luat în considerare noul mecanism de sprijin introdus după eliminarea plafonării pentru consumatorii casnici.

Potrivit indicatorului european armonizat (IAPC), rata anuală a inflației în România s-a situat la 9,7% în luna mai. Comisia Europeană estimează o inflație de 7% pentru 2026 și de 3,7% pentru 2027, în timp ce Comisia Națională de Strategie și Prognoză și-a revizuit în creștere estimarea pentru acest an, la 7,9%.