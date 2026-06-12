Decizia care schimbă regulile carbonului la frontieră: ce pregătește UE

Consiliul Uniunii Europene a convenit asupra poziției sale referitoare la consolidarea mecanismului de ajustare la frontieră a emisiilor de carbon (CBAM), instrumentul destinat combaterii relocării emisiilor de carbon și promovării decarbonizării globale.

Decizia pregătește terenul pentru negocierile cu Parlamentul European și urmărește extinderea domeniului de aplicare al CBAM la produse noi, eliminând în același timp lacunele care ar putea fi utilizate pentru a ocoli regulile.

UE rămâne angajată să reducă emisiile de gaze cu efect de seră atât la nivel intern, cât și global. „Consolidarea CBAM și eliminarea lacunelor care pot eluda normele noastre reprezintă un element esențial în îndeplinirea acestui obiectiv. Poziția convenită astăzi este primul pas în consolidarea sistemului.” a declarat Makis Keravnos, Ministrul Finanțelor al Republicii Cipru.

Mecanismul CBAM funcționează din 1 ianuarie 2026 și stabilește un preț pentru emisiile de carbon generate în timpul producerii bunurilor importate în sectoarele cu cele mai mari emisii: fier și oțel, ciment, îngrășăminte, aluminiu, electricitate și hidrogen. Scopul este stimularea unei producții industriale mai curate în țările din afara UE.

În prezent, CBAM vizează aproape exclusiv materiile prime, ceea ce poate conduce la creșterea emisiilor în afara UE prin utilizarea produselor fabricate din bunuri CBAM. Modificarea legislativă include acum o selecție de produse din aval, prevenind astfel înlocuirea produselor locale supuse schemei de comercializare a certificatelor de emisii.

Consiliul a rafinat lista de produse care vor intra sub incidența CBAM și a cerut Comisiei să efectueze o revizuire anuală a noilor produse care ar putea fi incluse. De asemenea, au fost introduse măsuri anti-eludare, incluzând deșeurile metalice pre-consum și posibilitatea Comisiei de a interveni în caz de raportări înșelătoare de către companii cu risc ridicat.

Regulamentul prevede și excepții temporare pentru bunurile afectate de circumstanțe grave și neprevăzute care ar putea dăuna pieței interne. Poziția Consiliului clarifică mecanismul și limitele competenței Comisiei în acordarea scutirilor, insistând ca acestea să fie bazate pe criterii clare și obiective, inclusiv expunerea UE la creșteri semnificative ale prețurilor.

Negocierile dintre președinția Consiliului și Parlamentul European vor începe după ce Parlamentul își va adopta propria poziție, cu scopul de a ajunge la un acord până la sfârșitul anului.

Producătorii industriali din UE trebuie să compenseze emisiile de CO2 prin certificate din sistemul de comercializare a emisiilor (ETS). În afara UE, acest sistem nu se aplică, ceea ce poate conduce la relocarea producției cu emisii mari în țări cu politici climatice mai puțin stricte. Regulamentul CBAM este instrumentul prin care UE combate această fenomenologie, stabilind un preț echitabil pentru carbonul emis și încurajând producția mai curată.

Regulamentul a fost adoptat oficial de Consiliu în aprilie 2023 și a devenit operațional la 1 ianuarie 2026. În septembrie 2025, Consiliul a aprobat modificări suplimentare pentru simplificarea procedurilor și reducerea birocrației, parte a pachetului legislativ Omnibus I.