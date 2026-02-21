Președintele Comisiei pentru Agricultură din Senatul României, Sebastian Cernic, a declarat, în cadrul emisiunii „Agrostrategia” de pe TVR 1, că ridicarea pragului pentru a primi subvențiile agricole rămâne un subiect important. El a explicat că în coaliția guvernamentală se discută încă dacă subvențiile de la APIA să fie acordate fermierilor care au cel puțin două sau chiar cinci hectare eligibile.

În prezent, conform Planului Național Strategic până în 2027, suprafața minimă este de un hectar. În programul de guvernare al actualei coaliții (PSD, PNL, USR, UDMR și minorități naționale) se prevede creșterea acestui prag la două hectare.

Cernic a spus că banii europeni ar trebui să meargă acolo unde se creează valoare și productivitate și că mulți bani se pierd pentru că ajung la persoane care nu produc valoare în agricultură.

„Banii alocaţi de către Uniunea Europeană ar trebui direcţionaţi acolo unde se creează valoare adăugată, unde se face productivitate. Nu vreau să supăr, că nu sunt toţi fermierii la fel, dar foarte mulți bani se pierd, merg către persoane care nu fac valoarea adăugată în agricultură”, a declarat Cernic.

Întrebat despre stadiul creșterii pragului de eligibilitate, Cernic a explicat că programul de guvernare prevede majorarea de la un hectar la două hectare, deși ar fi dorit chiar la cinci hectare. El a menționat că încă există discuții în coaliție și că unii membri nu sunt de acord, deși subiectul este prins în programul de guvernare.

Totuși, din discuțiile recente, Cernic a spus că tot mai mulți susțin această modificare, nu pentru interese proprii, ci pentru ca banii rămași după 2027 să ajungă la fermierii care chiar aduc valoare adăugată.

„Da (prevede – n.r), de la un hectar la două hectare. Ne-am fi dorit la cinci hectare. Încă suntem în discuţii, există o parte a Coaliției care nu este de acord cu acest lucru, chiar dacă am prins-o în programul de guvernare. Am prins, e adevărat, nişte puncte, unele se mişcă, altele mai puţin. Suntem în discuţie cu partenerii de Coaliţie să vedem cum putem creşte această eligibilitate la două hectare. (…) Din ultimele discuţii, suntem tot mai mulţi cei care susţinem acest lucru în Coaliţie, dar nu pentru noi, ci pentru faptul că ne dorim ca acei bani, bani puţini după 2027, după cum se arată, acei bani să meagă către fermierii care fac cu adevărat valoare adăugată”, a explicat Cernic.

În prezent, pentru a putea primi subvenția de la APIA, fermierii trebuie să depună o cerere unică și documente care să arate că exploatația lor lucrează cel puțin un hectar de teren arabil.

Pentru acest an, fermierii care cer subvenții trebuie să folosească terenuri agricole de dimensiuni minime și/sau să aibă un număr minim de animale în fermele cu cod ANSVSA, în funcție de fiecare tip de subvenție prevăzut în Planul Strategic 2023-2027.

Suprafața minimă a unei exploatații trebuie să fie de 1 hectar, iar suprafața minimă a unei parcele agricole de 0,3 hectare. Există însă excepții: pentru sere și solarii suprafața minimă a parcelei trebuie să fie de 0,03 hectare, iar pentru culturile permanente, de cel puțin 0,1 hectare.