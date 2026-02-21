Potrivit noilor prevederi, începând cu anul 2027, va fi interzisă efectuarea de plăți în numerar care depășesc suma de 10.000 de euro pentru achiziția de bunuri sau servicii în toate statele membre ale Uniunii Europene, potrivit 20minutos.

În astfel de situații, vor trebui utilizate metode de plată care pot fi urmărite oficial, precum transferurile bancare, plățile cu cardul, cecurile nominale sau alte tranzacții care lasă o evidență clară.

Măsura nu urmărește eliminarea utilizării numerarului în viața de zi cu zi, ci limitarea acestuia în tranzacțiile de valoare mare. Autoritățile europene au transmis că obiectivul principal este combaterea fraudei, a evaziunii fiscale și a spălării banilor, în contextul în care tranzacțiile în numerar sunt mai dificil de urmărit de către autorități.

Potrivit unor rapoarte ale Europol, aproape 70% dintre rețelele criminale care operează în Uniunea Europeană utilizează tehnici de spălare a banilor, iar o parte semnificativă dintre aceste tranzacții implică numerar.

Noul pachet legislativ consolidează controalele asupra plăților în numerar de valoare mare, prin introducerea obligației de identificare strictă a persoanelor implicate în tranzacțiile care depășesc pragul de 3.000 de euro. Scopul este ca aceste operațiuni să fie asociate unei persoane identificabile și să nu rămână anonime.

Regulamentul permite statelor membre să adopte limite mai restrictive dacă este considerat necesar. În Spania, de exemplu, este deja interzisă efectuarea de plăți în numerar care depășesc 1.000 de euro atunci când una dintre părți este un profesionist sau o persoană juridică.

Utilizarea numerarului în viața de zi cu zi nu va fi interzisă, iar plățile cu bancnote și monede vor putea fi efectuate în continuare în magazine, restaurante sau pentru servicii de mică valoare. Depozitarea de numerar în scop personal nu este restricționată.

Sancțiunile vor fi aplicate doar în cazul depășirii limitelor legale sau în situația în care se încearcă evitarea obligațiilor de identificare. De asemenea, regulile privind declararea sumelor mai mari de 10.000 de euro în numerar la trecerea frontierelor Uniunii Europene rămân în vigoare.