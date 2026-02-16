Un prim sprijin politic major pentru euro digital a venit din partea Parlamentul European, care a aprobat poziția de negociere a Consiliul Uniunii Europene privind introducerea unei monede digitale a băncii centrale. Inițiativa este văzută drept un pas important în consolidarea autonomiei financiare a blocului comunitar.

Potrivit lui Piero Cipollone, membru al Comitetului Executiv al Banca Centrală Europeană, aproape 70% dintre tranzacțiile cu cardul din zona euro sunt procesate de companii din afara Uniunii Europene. Într-un interviu acordat Cyprus News Agency, oficialul a explicat că această situație reprezintă un risc strategic pentru UE și justifică necesitatea euro digital.

El a precizat că moneda digitală nu va fi emisă înainte de adoptarea cadrului legislativ necesar.

Pe 10 februarie, Parlamentul European a adoptat două rezoluții privind euro digital, transmițând un mesaj politic clar în sprijinul inițiativei, potrivit publicației Corriere della Sera. Majoritatea eurodeputaților au susținut varianta duală propusă de BCE și de Comisia Europeană, respingând implicit alternativele, inclusiv ideea unei rețele private paneuropene de plăți.

Proiectul a primit deja undă verde de la Comisia Europeană și de la Consiliul European, urmând să fie supus votului final în Parlamentul European.

Euro digital ar urma să fie o versiune digitală a numerarului, emisă direct de BCE, cu curs legal de plată. Moneda ar putea fi utilizată atât online, cât și offline, transferată între persoane sau folosită la cumpărături printr-o aplicație, în magazine fizice și pe platforme de comerț electronic.

BCE susține că pentru cetățeni miza principală este simplitatea utilizării. Cu un singur dispozitiv hardware s-ar putea face plăți peste tot în Europa, în toate situațiile de utilizare. Proiectul ar introduce și funcții inexistente în prezent, precum posibilitatea efectuării plăților offline, inclusiv în absența electricității sau a conexiunii la internet.

„Cu o singură piesă de hardware, poți plăti peste tot în Europa, în toate cazurile de utilizare”, a declarat Cipollone.

Fiecare cetățean va putea deschide un cont digital în euro la o bancă sau la un intermediar de plăți. Pentru persoanele fără acces la servicii bancare tradiționale va exista un serviciu universal, care în unele state ar putea fi asigurat de oficiile poștale.

Conturile vor putea fi alimentate din depozite bancare sau numerar și utilizate pentru plăți cu cardul ori prin aplicații dedicate. Limita maximă de euro digital care va putea fi deținută de o persoană nu a fost încă stabilită, estimările variind de la câteva sute de euro până la câteva milioane. Sumele care depășesc plafonul ar urma să fie transferate automat din contul bancar obișnuit.

Pentru comercianți, limita va fi zero, ceea ce înseamnă că fondurile în euro digital vor fi convertite imediat în conturile tradiționale.

Autoritățile europene încearcă să evite ca introducerea euro digital să ducă la retragerea masivă a depozitelor bancare și să afecteze capacitatea de creditare a băncilor. Moneda digitală nu este concepută ca un înlocuitor al conturilor clasice.

Băncile europene nu au o poziție unitară. Instituțiile din Italia susțin proiectul, cu condiția compensării investițiilor necesare implementării, în timp ce băncile din Franța și Germania manifestă o atitudine mai rezervată.

Dacă legislația va fi adoptată, un proiect pilot ar putea începe în 2027, iar lansarea efectivă este estimată pentru 2029. Deși sprijinul Consiliului European există, Parlamentul European urmează să dezbată cadrul legislativ în primăvară.

Prezentă la Strasbourg, președintele BCE, Christine Lagarde, a cerut eurodeputaților să accelereze sprijinul pentru proiect și a încercat să calmeze temerile legate de confidențialitate și de dispariția numerarului. Ea a dat asigurări că BCE nu va avea acces la datele personale ale utilizatorilor și că euro digital nu este conceput pentru a înlocui bancnotele și monedele, ci pentru a reduce dependența de furnizori străini de plăți.