Noua carte de identitate electronică (CEI) aduce României o premieră: semnătura electronică integrată, menită să faciliteze interacțiunile cu instituțiile publice și mediul privat.

Deși promite reducerea birocrației și acces rapid la servicii online, realitatea arată că beneficiile depind de infrastructura digitală disponibilă.

Semnătura CEI este o semnătură electronică avansată, stocată pe cipul cărții de identitate. Spre deosebire de semnătura electronică calificată, folosită pentru documente fiscale sau legale obligatorii, semnătura CEI:

Este recunoscută doar acolo unde sistemul acceptă expres acest tip de semnătură;

Nu poate înlocui semnătura calificată în relația cu ANAF sau alte instituții cu reglementări stricte;

Este ideală pentru documente interne, contracte comerciale între firme sau procese-verbale, dacă ambele părți acceptă utilizarea sa.

Practic, semnătura de pe CEI devine un instrument de identificare digitală, nu un substitut universal pentru semnătura calificată.

Persoanele fizice pot folosi CEI pentru:

Autentificarea în portaluri publice și platforme guvernamentale;

Trimiterea cererilor, formularelor și declarațiilor online către instituțiile care acceptă semnătura avansată;

Identificare și semnare documente în relația cu entități private, precum bănci, furnizori de utilități sau asiguratori, pe măsură ce infrastructura IT se adaptează.

Astfel, CEI reduce nevoia de hârtii, drumuri la ghișeu și scanări în contexte digitale compatibile.

Antreprenorii trebuie să știe că, în majoritatea cazurilor, semnătura CEI nu poate înlocui semnătura calificată:

ANAF, Revisal, SPV și alte platforme guvernamentale cer certificate calificate;

CEI poate fi folosită doar în contracte private sau documente interne, dacă părțile convin asupra utilizării semnăturii avansate;

Pentru obligațiile legale stricte ale SRL sau PFA, semnătura calificată rămâne obligatorie.

Semnătura CEI nu este activă automat și necesită:

Activare la ghișeu – fie în momentul eliberării CEI, fie ulterior; Setarea codurilor PIN: unul pentru autentificare și unul pentru semnătură; Kit tehnic minim: calculator/laptop, cititor de carduri și software de semnare; Semnarea documentelor: selectarea certificatului CEI în aplicație, introducerea PIN-ului de semnătură și confirmarea.

Ministerul Afacerilor Interne oferă ghiduri și aplicații gratuite pentru semnarea documentelor PDF și alte formate suportate.

Experiențele cetățenilor arată că digitalizarea prin CEI nu este încă complet implementată. Mulți descoperă că semnătura nu este recunoscută în contexte obișnuite, cum ar fi notarul sau ghișeele locale.

Lipsa informațiilor clare și procedurile nealiniate generează frustrare. Exemple din Iași arată că, deși CEI este gratuită pentru perioadele promoționale, documentul nu simplifică automat toate interacțiunile administrative.

În Iași, în 2025, au fost procesate 22.862 cereri pentru CEI, comparativ cu 1.422 pentru cartea simplă. Amintim că CEI poate fi folosită pentru călătorii în UE, Spațiul Schengen și alte state recunoscute, cum ar fi Turcia.

Până în iunie, noua carte poate fi emisă gratuit, chiar dacă vechiul buletin nu expiră.