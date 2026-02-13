Chestorul Ramona Dabija, șefa Direcției Informare și Relații Publice (DIRP), a explicat că scenariile apărute în spațiul public, potrivit cărora noul buletin ar permite monitorizarea cetățenilor, sunt false.

Noua carte electronică de identitate folosește același cip ca și pașapoartele, dar nu permite localizarea sau monitorizarea persoanelor. Ministerul de Interne nu stochează alte date decât cele de identitate, iar cipul nu oferă acces la viața intimă a cetățenilor.

„Nu localizăm, nu monitorizăm, nu intrăm în viața intimă a niciunei persoane și nu stocăm alte date decât datele de identitate pe care le conține și actuala carte de identitate. Noua carte electronică de identitate este despre siguranța noastră, pentru că are foarte multe măsuri de securitate. Vechea carte de identitate, model 1997, nu are aceste măsuri de siguranță. Cipul nu monitorizează. Este același cip pe care îl folosim și la pașapoarte. Nu monitorizăm prin cip, nu localizăm prin cip și nu avem acces la datele cu caracter personal ale niciunui cetățean”, a spus șefa DIRP pentru Știri pe surse.

Noua carte beneficiază de măsuri avansate de securitate, lipsind riscurile de clonare și oferind servicii de siguranță care se actualizează periodic. Datele stocate sunt aceleași ca pe vechea carte de identitate, incluzând CNP-ul și domiciliul, dar domiciliul este vizibil doar pentru cetățean și poate fi accesat de instituții doar dacă utilizatorul decide acest lucru.

„Cipul cărții electronice de identitate nu te localizează, nu te urmărește, nu furnizează date personale altei persoane, în afară de cetățeanul care este proprietar. În momentul în care ți se înmânează cartea electronică de identitate, tu trebuie să-ți setezi două PIN-uri, pe care le știi doar tu și pe care nu le dai altei persoane”, a mai spus ea pentru sursa menționată.

În cadrul unui control stradal, polițistul nu poate vedea adresa de domiciliu a persoanei oprite, așa cum se întâmpla pe cartea de identitate model 1997. Accesul la domiciliu este permis doar dacă cetățeanul este urmărit general sau a comis o ilegalitate și este semnalat în aplicațiile Poliției. Pentru protecția datelor, utilizatorul trebuie să seteze două PIN-uri personale, care nu trebuie împărtășite altor persoane.