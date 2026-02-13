Măsura de supraveghere extinsă aplicată asupra Lukoil are ca obiectiv declarat protejarea piețelor de extracție, rafinare și comercializare a produselor petroliere, în condițiile în care sancțiunile internaționale, deși nu sunt impuse direct României, produc consecințe economice asupra operatorilor din țară, scriu cei de la evz.ro.

Decizia Guvernului a fost adoptată în baza Hotărârii nr. 69 și a fost oficializată prin publicarea în Monitorul Oficial nr. 120. Executivul argumentează că este necesară o intervenție directă pentru a preveni perturbări majore în aprovizionarea cu combustibili și pentru a asigura continuitatea activității rafinăriei Petrotel-Lukoil din Ploiești, una dintre cele mai importante unități de procesare a țițeiului din România.

Conform anexei publicate, supravegherea se aplică asupra a patru entități majore din grup: Lukoil România S.R.L.; Petrotel-Lukoil S.A.; Lukoil Lubricants East Europe S.R.L.; Lukoil Overseas Atash B.V. Amsterdam, Sucursala București. Prin includerea acestor companii în regimul de monitorizare, statul urmărește să controleze lanțul operațional, de la aprovizionare până la distribuția finală.

Ilie Bolojan a justificat intervenția Executivului prin necesitatea protejării interesului național și a stabilității pieței interne de carburanți, în contextul incertitudinilor generate de sancțiunile economice internaționale.

Regimul de supraveghere extinsă instituit la Lukoil presupune un control direct al statului asupra deciziilor strategice ale companiei, fără a afecta dreptul de proprietate al acționarilor, dar limitând considerabil autonomia managerială.

Supraveghetorul desemnat de Guvern are drept de veto în ceea ce privește sursele de aprovizionare cu materie primă. În mod concret, compania nu va mai putea decide unilateral de unde achiziționează țiței, iar statul va verifica respectarea obligației de a utiliza petrol non-rusesc, în conformitate cu regimul sancțiunilor europene.

De asemenea, autoritățile pot interveni asupra destinației carburanților produși. Rafinăria nu va putea suspenda livrările către piața internă sau către beneficiari strategici — precum armata, serviciile de urgență ori rezervele de stat — fără acordul reprezentantului Guvernului.

Un capitol esențial al măsurii vizează fluxurile financiare. Supraveghetorul are competența de a bloca transferurile financiare majore către compania-mamă sau către alte jurisdicții, în situația în care acestea sunt considerate nejustificate. Statul urmărește astfel ca taxele și obligațiile fiscale să fie achitate cu prioritate, iar investițiile necesare pentru siguranța tehnică și protecția mediului să fie menținute.

Hotărârea introduce și un mecanism de intervenție în cazul unui scenariu extrem, respectiv închiderea bruscă a activității. Dacă proprietarul ar decide sistarea operațiunilor ca formă de presiune economică, autoritățile pot desemna un operator terț pentru administrarea activelor, astfel încât funcționarea rafinăriei să continue și să fie evitat un șoc pe piața carburanților.

Prin aceeași hotărâre de guvern, Executivul l-a numit pe Ion-Bogdan Bugheanu în funcția de supraveghetor al activității operatorilor economici din grupul Lukoil incluși în regimul de monitorizare.

Acesta va exercita drepturile și va îndeplini obligațiile prevăzute de legislația privind sancțiunile internaționale, în baza OUG nr. 202/2008. În această calitate, Bugheanu va avea acces la informații operaționale și financiare și va putea interveni în deciziile considerate strategice pentru funcționarea companiilor.

Ion-Bogdan Bugheanu este economist și ocupă în prezent funcția de consilier al ministrului Energiei, Bogdan-Gruia Ivan. Este absolvent al Academiei de Studii Economice din București, promoția 1997, și a urmat studii de management financiar la Universitatea Financiar Bancară în anul 2015.

Anterior intrării în administrația centrală, a activat timp de un deceniu în cadrul companiei Rotary Construcții, unde a coordonat activitatea financiară. În această perioadă, a avut responsabilități în planificarea bugetară, analiza financiară și gestionarea relațiilor cu instituțiile bancare.

Măsura de supraveghere extinsă permite, totodată, Ministerului Energiei să solicite Agenției Naționale de Administrare Fiscală verificări privind conformitatea declarațiilor și activității beneficiarului real. Ministerul va colabora și cu Oficiul Național al Registrului Comerțului pentru a asigura accesul deplin al supraveghetorului la toate informațiile relevante.

Hotărârea Guvernului a fost contrasemnată de viceprim-ministrul Marian Neacșu, ministrul energiei Bogdan-Gruia Ivan, ministrul afacerilor externe Oana-Silvia Țoiu și ministrul finanțelor Alexandru Nazare.