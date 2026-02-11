Pe 2 decembrie 2025, Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență care îi permite să instituie, din proprie inițiativă, un regim de supraveghere extinsă asupra companiilor locale afectate de sancțiuni economice impuse de alte state. Actul normativ se aplică în situațiile în care sancțiunile nu sunt obligatorii pentru România, dar produc efecte pe teritoriul său.

Potrivit notei de fundamentare, sancțiunile unilaterale pot avea efecte extrateritoriale atunci când determină modificarea conduitei unor persoane sau entități din România față de companiile vizate. Impactul este considerat semnificativ atunci când distorsionează un sector al economiei, afectează un operator important sau periclitează securitatea energetică.

Este pregătită instituirea regimului de supraveghere asupra următoarelor entități:

Petrotel Lukoil SA, operatorul rafinăriei Petrotel Ploiești

Lukoil România SRL, care operează rețeaua de benzinării

Lukoil Lubricants East Europe SRL

Lukoil Overseas Atash BV Amsterdam Olanda Sucursala București, deținătoare a 87,8% din concesiunea offshore Trident din Marea Neagră și operator al perimetrului.

Este pregătită și desemnarea lui Ion-Bogdan Bugheanu ca supraveghetor pentru aceste societăți. Surse din piață indică faptul că acesta este consilier la cabinetul ministrului Energiei, Bogdan Ivan, potrivit profit.ro.

Documentele guvernamentale fac referire la măsurile adoptate de Oficiul pentru Controlul Activelor Străine din cadrul Trezoreriei SUA din 22 octombrie 2025. Sunt menționate două termene relevante:

28 februarie 2026, data la care expiră licența nr. 131B, privind tranzacțiile necesare vânzării activelor internaționale Lukoil

29 aprilie 2026, data la care expiră licența nr. 128B, care permite efectuarea tranzacțiilor legate de stațiile de distribuție Lukoil din afara Rusiei.

Autoritățile române consideră că expirarea acestor licențe poate afecta direct operațiunile din România.

Potrivit documentelor analizate, Petrotel Lukoil și Lukoil România au un rol major în producția și distribuția de carburanți. Companiile dețin aproximativ 23% din piața produselor petroliere și circa 18% din obligația de stocare a României, conform Legii nr. 85/2018 privind rezervele minime de țiței și produse petroliere.

Lukoil România operează 321 de stații de distribuție și 5 depozite regionale. Închiderea rafinăriei ar putea afecta aprovizionarea, fluxurile logistice și ar putea genera riscul unor insuficiențe regionale de motorină și benzină.

Documentul guvernamental menționează că piața ar pierde aproximativ 23% din cantitatea disponibilă, care ar trebui compensată prin importuri, cu posibile efecte asupra prețului final la pompă.

Un element considerat vulnerabil este asocierea dintre Lukoil Overseas Atash BV Amsterdam și Romgaz în perimetrul offshore Trident din Marea Neagră. Lukoil este operator și acționar majoritar, iar statul român participă prin Romgaz.

Autoritățile arată că această situație poate afecta capacitatea statului de a-și diversifica sursele de aprovizionare și poate crea o expunere juridică și geopolitică pentru o companie strategică de stat. În acest context, se consideră necesară consultarea Consiliul Suprem de Apărare a Țării.

Supraveghetorul ar avea dreptul să participe, ca observator, la ședințele AGA și ale consiliului de administrație, să aibă acces la toate locațiile și documentele companiei și să avizeze toate tranzacțiile și plățile externe.

El ar avea obligația să monitorizeze eventuale operațiuni cu entități sancționate, să solicite puncte de vedere în termen de 24 de ore și să informeze Guvernul. De asemenea, ar trebui să întocmească informări lunare și să respecte confidențialitatea datelor.

Indemnizația ar fi plătită din fondurile societăților supravegheate și ar putea ajunge la nivelul maxim stabilit pentru membrii consiliilor de administrație, dar nu mai puțin de 10.000 lei brut.

Societățile ar trebui să informeze supraveghetorul despre ședințele de conducere, să îi permită accesul la documente și locații și să solicite avizul acestuia pentru orice tranzacție sau plată externă.

Nota de fundamentare arată că mecanismul urmărește reducerea efectelor sancțiunilor asupra economiei, protejarea locurilor de muncă și asigurarea continuității activității, în condiții de conformitate cu sancțiunile internaționale obligatorii pentru România.