Fotografii cu anunțuri afișate la benzinăriile Lukoil din Republica Moldova au circulat pe rețelele de socializare. În acestea se menționa că plata cu cardul bancar este temporar indisponibilă din motive tehnice. Informațiile au atras atenția clienților, în contextul în care plata electronică este utilizată frecvent la alimentarea cu combustibil.

Ulterior apariției acestor imagini, autoritățile din Republica Moldova au venit cu explicații oficiale privind situația companiei.

Agenția Servicii Publice a precizat că două bănci comerciale din Republica Moldova au decis blocarea conturilor Lukoil. Potrivit unui comunicat al instituției, citat de TV8.md, măsura a fost luată după constatarea unor neconcordanțe între datele declarate de companie și informațiile oficiale din registrele statului.

Băncile au informat Agenția Servicii Publice cu privire la diferențele identificate între informațiile referitoare la beneficiarul efectiv furnizate de Lukoil și cele existente în Registrul de Stat al Unităților de Drept, registru administrat de ASP.

Autoritățile au explicat că, în situația depistării unor neconcordanțe între datele furnizate de client și cele oficiale, băncile sunt obligate să blocheze conturile acestuia. De asemenea, instituțiile financiare trebuie să informeze, în termen de cinci zile lucrătoare, Serviciul Fiscal de Stat și Agenția Servicii Publice.

După primirea notificării din partea băncilor, Agenția Servicii Publice are obligația de a face o notare în Registrul de Stat al Unităților de Drept cu privire la neconcordanța constatată. În acest context, compania vizată trebuie să se prezinte la ASP pentru actualizarea datelor privind beneficiarul efectiv.

„În situația depistării unei neconcordanțe, băncile sunt obligate să blocheze conturile clientului și să informeze, în termen de 5 zile lucrătoare, Serviciul Fiscal de Stat și Agenția Servicii Publice. După ce a primit notificarea din partea băncilor, ASP este obligată să facă o notare în Registrul de Stat al Unităților de Drept privind neconcordanța constatată”, explică autoritățile.

La finalul anului trecut, autoritățile din Republica Moldova au decis să preia o parte din operațiunile Lukoil din țară. Este vorba despre terminalul de la aeroport și depozitul situat pe strada Muncești. Aceste obiective au fost privatizate în anul 2005, într-o tranzacție despre care autoritățile au arătat că a implicat încălcări.

Negocierile pentru revenirea infrastructurii respective în proprietatea statului sunt aproape de finalizare și se desfășoară pe cale amiabilă, fără acțiuni în instanță din partea companiei Lukoil. Guvernul a precizat însă că nu dorește preluarea celor peste 100 de benzinării operate de Lukoil în Republica Moldova, acestea urmând să fie cumpărate de un investitor străin.

În octombrie 2025, Statele Unite au impus sancțiuni asupra celor mai mari două companii petroliere rusești, Lukoil și Rosneft. Măsurile au inclus interzicerea tranzacțiilor și blocarea proprietăților, pe fondul lipsei angajamentului Kremlinului față de un acord de pace pentru încheierea războiului din Ucraina.

Autoritățile americane au acordat totuși o perioadă de grație până la 21 noiembrie pentru finalizarea tranzacțiilor existente, cu scopul de a evita întreruperi bruște în aprovizionarea cu combustibil.

În ianuarie 2026, Lukoil a solicitat Guvernului rus scutiri fiscale, în contextul scăderii semnificative a cotațiilor țițeiului rusesc Ural, care se tranzacționează cu un discount de aproape 50% față de prețul internațional de referință.