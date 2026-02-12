Documentul elaborat de Ministerul Energiei propune aplicarea mecanismului de supraveghere extinsă în cazul activelor controlate de Lukoil pe piața românească. Măsura este justificată prin necesitatea menținerii stabilității pieței petroliere și a securității energetice.

Proiectul apare în contextul în care, la 28 februarie 2026, expiră licența OFAC nr. 131B, care permite tranzacțiile necesare finalizării vânzării activelor internaționale. Un alt termen relevant este 29 aprilie 2026, data la care expiră licența nr. 128B, ce permite operațiuni legate de stațiile de distribuție din afara Rusiei.

Inițiativa Guvernului vine pe fondul sancțiunilor impuse de Statele Unite și al negocierilor pentru o tranzacție globală cu Carlyle Group. Acordul anunțat anterior vizează activele externe ale Lukoil, inclusiv cele din România, însă procedurile nu sunt încă finalizate.

În România, tranzacția necesită avizele autorităților competente, inclusiv analiza Comisiei pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe și a Consiliului Concurenței.

Nota de fundamentare subliniază impactul potențial al unei eventuale opriri a operațiunilor Lukoil.

„Având în vedere situația generată de războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei, care a condus la adoptarea de sancțiuni de către alte state împotriva Federației Ruse, care nu sunt obligatorii pentru România dar care produc efecte pe teritoriul României, prezenta hotărâre are ca scop continuarea sub supravegherea statului a activităților comerciale desfășurate de entitățile vizate de aceste sancțiuni internaționale, de a supraveghea fluxurile financiare al acestora, și în același timp asigurarea unui echilibru al pieței interne din punct de vedere al aprovizionării cu produse petroliere”.

Autorii documentului avertizează că închiderea rafinăriei Petrotel și a rețelei Lukoil România ar reduce cu aproximativ 23% cantitatea disponibilă pe piață.

„Întreruperea aprovizionării stațiilor poate conduce la volatilitatea prețurilor la pompă, cu efecte directe asupra consumatorilor (…) În cazul închiderii Petrotel-Lukoil și Lukoil România, piața produselor petroliere din România va pierde aproximativ 23% din cantitatea disponibilă, cantitate care va trebui compensată prin importuri, cu efecte asupra prețului final plătit la pompă”.

Potrivit inițiatorilor, Petrotel-Lukoil S.A. și Lukoil România SRL au o contribuție semnificativă în rafinare, distribuție și constituirea stocurilor minime obligatorii de țiței și produse petroliere. Cele două entități ar deține aproximativ 23% din piața produselor petroliere și circa 18% din obligația națională de stocare.

Nota de fundamentare face referire și la participația Lukoil în perimetrul offshore Trident din Marea Neagră.

„Această situație amplifică riscurile de dependență energetică (…) Având în vedere caracterul strategic al sectorului energetic (…) situația justifică necesitatea consultării Consiliului Suprem de Apărare a Țării”.

Odată adoptată hotărârea, Ministerul Energiei ar putea solicita Agenția Națională de Administrare Fiscală să verifice conformitatea declarațiilor fiscale ale entităților vizate. Totodată, vor fi încheiate protocoale de colaborare cu Oficiul Național al Registrului Comerțului și alte instituții relevante.

Pentru rolul de supraveghetor este propus Ion–Bogdan Bugheanu. Ministerul Energiei nu a publicat detalii suplimentare privind experiența profesională a acestuia.

Portofoliul Lukoil pe piața locală include rafinăria Petrotel Ploiești, peste 300 de stații de distribuție, depozite regionale, operațiuni de trading și participații în sectorul gazelor naturale.

România reprezintă una dintre cele mai importante piețe ale grupului în Europa de Sud-Est.