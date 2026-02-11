Potrivit Codul Rutier al României, autovehiculele trebuie să aibă în stare de funcționare toate sistemele de iluminare și semnalizare. Chiar dacă farurile nu sunt defecte tehnic, ele pot fi considerate neconforme atunci când sunt acoperite de murdărie. În această situație, vizibilitatea scade semnificativ.

Pe carosabil umed sau acoperit cu zăpadă, depunerile apar foarte repede. Lumina obturată face vehiculul mai greu de observat. Riscul de accident crește în astfel de condiții. În caz de ninsoare, ceață sau viscol, farurile devin esențiale pentru siguranță.

Un strat de noroi poate reduce considerabil intensitatea fasciculului luminos. Vizibilitatea redusă poate duce la tamponări sau accidente în lanț. Autoritățile recomandă curățarea farurilor înainte de plecare, mai ales la drum lung. Curățarea stopurilor și a plăcuțelor de înmatriculare face parte din obligațiile șoferilor.

Pentru circulația cu sistemul de iluminare care nu funcționează corespunzător, șoferii pot primi amendă din clasa I de sancțiuni. Aceasta înseamnă între 2 și 3 puncte amendă. În situații grave, polițistul poate reține certificatul de înmatriculare până la remedierea problemei.

Nu doar farurile murdare sunt sancționate. Circulația cu stopurile sau semnalizările defecte este tratată ca abatere. Legea impune ca toate sistemele de iluminare să fie funcționale. Aici intră stopurile, semnalizatoarele, luminile de poziție, faza scurtă și faza lungă.

Defecțiunile afectează capacitatea celorlalți șoferi de a anticipa manevrele în trafic. Stopurile defecte sunt deosebit de periculoase noaptea. În lipsa lor, ceilalți participanți nu pot observa frânarea la timp.

Șoferii care circulă cu sistemul de iluminare sau semnalizare defect riscă amendă din clasa I de sancțiuni. Sancțiunea este cuprinsă între 2 și 3 puncte amendă. Dacă defecțiunea este considerată gravă, polițistul poate dispune reținerea certificatului de înmatriculare.

În acest caz, șoferul primește o dovadă înlocuitoare. Documentul este recuperat după remedierea defecțiunii. Lipsa totală a stopurilor sau a semnalizărilor poate duce chiar la imobilizarea temporară a vehiculului.

Dacă problema este minoră, cum ar fi un bec ars, poate fi aplicată doar amendă. Se poate dispune și avertisment pentru remedierea rapidă. Totuși, obligația de a circula cu mașina în stare tehnică corespunzătoare rămâne valabilă.

Semnalizarea corectă și funcționarea stopurilor sunt esențiale pentru prevenirea accidentelor. O defecțiune aparent minoră poate avea consecințe serioase în trafic aglomerat. Verificarea periodică a sistemului de iluminare este recomandată, mai ales în sezonul rece.