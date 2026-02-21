Primarul comunei Boița, Nicolae Cocoș, a anunțat, sâmbătă, că primii patru cetățeni ale căror terenuri au fost expropriate pentru construcția autostrăzii Sibiu–Pitești și-au primit deja despăgubirile în conturi. El a explicat că această decizie era așteptată de mult timp în comunitate, deoarece atât autoritățile locale, cât și locuitorii au făcut eforturi în ultimii ani pentru a rezolva problema.

Primarul a spus că plata acestor bani reprezintă un prim pas concret pentru respectarea drepturilor persoanelor afectate de proiectul de infrastructură.

Nicolae Cocoș a precizat că rezultatul a fost posibil datorită colaborării dintre Primăria Boița, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, firma care se ocupă de exproprieri și Ministerul Transporturilor. El le-a mulțumit tuturor instituțiilor implicate pentru cooperarea în interesul cetățenilor.

Edilul a subliniat că dezvoltarea infrastructurii și construirea autostrăzilor sunt importante, dar nu trebuie realizate în defavoarea oamenilor. Potrivit acestuia, drepturile persoanelor expropriate trebuie respectate strict, iar despăgubirile trebuie să fie corecte și plătite la timp, fără întârzieri.

Primarul a anunțat că autoritățile vor continua demersurile pentru plata despăgubirilor și pentru celelalte terenuri expropriate sau aflate încă în proces de expropriere, exprimându-și speranța ca toate plățile să fie finalizate până la sfârșitul anului.

„Acest rezultat a fost posibil datorită unei colaborări eficiente între Primăria Comunei Boița, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), firma responsabilă de gestionarea exproprierilor și Ministerul Transporturilor. Le mulțumesc tuturor pentru implicare și pentru buna colaborare în interesul cetățenilor! Ne dorim cu toții dezvoltarea infrastructurii rutiere și construirea de autostrăzi moderne, însă acest obiectiv nu poate fi atins în detrimentul oamenilor. Drepturile persoanelor expropriate trebuie respectate cu strictețe, iar despăgubirile trebuie să fie nu doar corecte și juste, ci și acordate prompt, fără întârzieri nejustificate. Vom continua demersurile pentru plata despăgubirilor și pentru restul terenurilor expropriate sau aflate în proces de expropriere. Sperăm ca, până la sfârșitul acestui an, aceste plăți să fie efectuate integral”, a anunțat Cocoș.

În același timp, el a spus că se lucrează și la acordarea despăgubirilor pentru Lotul 1 al Autostrăzii Sibiu–Pitești, unde se circulă deja de aproximativ trei ani, dar unde unele persoane afectate încă așteaptă rezolvarea completă a situației.

Nicolae Cocoș a transmis că marile proiecte de infrastructură trebuie gestionate cu responsabilitate și respect față de cetățeni, adăugând că dezvoltarea nu trebuie făcută în detrimentul oamenilor, iar despăgubirea corectă este un drept legal și moral, nu un favor.