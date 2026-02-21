La o zi după ce Curtea Supremă a SUA a respins programul său tarifar bazat pe o lege privind situațiile de urgență economică, președintele Donald Trump a anunțat că va majora de la 10% la 15% taxa vamală temporară aplicată importurilor americane din toate țările, potrivit relatărilor Reuters.

El a ordonat anterior aplicarea imediată a unei taxe vamale de 10% asupra tuturor importurilor, suplimentar față de taxele existente, și a precizat că legislația îi permite să impună un tarif de până la 15% timp de 150 de zile, deși această măsură ar putea fi contestată în instanță.

Donald Trump a menționat că, în această perioadă, administrația sa va lucra la emiterea unor noi taxe vamale „permise din punct de vedere legal”.

Președintele a explicat, printr-o postare pe platforma Truth Social, că după o analiză detaliată a deciziei Curții Supreme, pe care a considerat-o „ridicolă, prost redactată și extrem de antiamericană”, a decis majorarea imediată a tarifului vamal global de la 10% la 15%.

El a arătat că multe dintre aceste țări „au jefuit” Statele Unite timp de decenii, fără represalii, și a subliniat că noul nivel maxim permis legal va fi aplicat imediat. T

Donald rump a mai precizat că administrația sa va stabili și va emite noi tarife legale în următoarele luni.

„Pe baza unei analize temeinice, detaliate și complete a deciziei ridicole, prost redactate și extrem de antiamericane privind tarifele vamale, emisă ieri, după MULTE luni de deliberări, de Curtea Supremă a Statelor Unite, vă rog să considerați această declarație ca reprezentând faptul că eu, în calitate de președinte al Statelor Unite ale Americii, voi majora, cu efect imediat, tariful vamal mondial de 10% aplicat țărilor, multe dintre acestea «jefuind» Statele Unite timp de decenii, fără represalii (până la venirea mea!), la nivelul maxim permis și testat legal, de 15%. În următoarele câteva luni, administrația Trump va stabili și va emite noile tarife legale, care vor continua procesul nostru extraordinar de succes de a face America din nou măreață – MAI MĂREAȚĂ CA NICIODATĂ!!!”, este mesajul postat de Trump pe contul său de Truth Social.

Curtea Supremă a SUA a decis vineri, 20 februarie, anularea majorității tarifelor vamale impuse anul trecut de administrația Trump. Judecătorii au stabilit că președintele nu avea autoritatea de a impune taxe noi pentru importul de bunuri provenite de la aproape toți partenerii comerciali ai Statelor Unite.

Decizia a fost luată cu o majoritate de 6-3, Curtea considerând că Donald Trump și-a depășit atribuțiile atunci când a introdus unilateral tarife comerciale la nivel global, iar astfel măsurile ar fi trebuit dezbătute și aprobate anterior de Congres.

Opinia majoritară, redactată de președintele Curții Supreme, John Roberts, a subliniat că, deși șeful statului are competențe executive extinse, inclusiv în situații de urgență economică, în acest caz nu a fost demonstrată existența unei astfel de urgențe.

Prin urmare, tarifele ar fi trebuit să fie aprobate de Congres înainte de implementare, președintele având voie să le modifice ulterior doar pe baza unui mandat clar.

Decizia nu a afectat toate tarifele introduse de Donald Trump: au rămas în vigoare taxele asupra oțelului și aluminiului, impuse în baza altor legi.

Au fost anulate tarifele „reciproce” pe țări, care ajungeau la 34% pentru China și la un nivel de bază de 10% pentru restul lumii, precum și taxa de 25% aplicată anumitor produse din Canada, China și Mexic, justificată anterior de administrație prin eșecul acestor state de a limita fluxul de fentanyl către SUA.