La patru ani de la începutul războiului din Ucraina, Nicușor Dan a subliniat că agresiunea rusă a reprezentat unul dintre cele mai grave momente pentru stabilitatea Europei din ultimele decenii. El a punctat că rezistenţa ucraineană a avut un rol esenţial în menţinerea echilibrului regional şi a reiterat poziţia României privind necesitatea continuării negocierilor de pace până la obţinerea unor garanţii solide de securitate.

„În urmă cu patru ani, unul dintre cele mai teribile scenarii pentru Europa devenea realitate. Rusia a atacat Ucraina, declanşând un război fără milă împotriva unei naţiuni care a refuzat să se lase înfrântă. De atunci, Ucraina luptă pentru noi toţi şi menţine securitatea întregului nostru continent, cu un curaj şi o rezistenţă admirabile. Familii destrămate, drame inimaginabile, vieţi pierdute, toate acestea reprezintă sacrificii şi eforturi uriaşe, pentru care suntem recunoscători poporului ucrainean”, a transmis președintele.

Preşedintele a precizat că România îşi va menţine sprijinul pentru Ucraina atât timp cât va fi necesar, în coordonare cu partenerii europeni şi euroatlantici.

„Împreună cu partenerii noştri din Uniunea Europeană, susţinem că negocierile pentru încheierea războiului trebuie să continue până când se vor îndeplini condiţiile pentru o pace justă, cu garanţii de securitate care să prevină posibilitatea oricărui nou conflict. Pacea în Ucraina înseamnă pace pentru Europa. Oricine ameninţă cetăţenii noştri trebuie să ştie că forţa noastră stă în unitate. Iar Uniunea Europeană devine tot mai puternică şi mai solidară”, a arătat şeful statului.

Pentru a marca patru ani de la lansarea invaziei Rusiei împotriva Ucrainei, Palatul Cotroceni va fi iluminat în culorile drapelului ucrainean.

Guvernul României a transmis, la rândul său, un mesaj oficial la împlinirea a patru ani de război în Ucraina, reafirmând sprijinul pentru autorităţile şi populaţia ucraineană.

„Astăzi, când se împlinesc patru ani de la declanşarea de către Rusia a războiului său brutal şi neprovocat şi a invaziei la scară largă a Ucrainei, Guvernul României îşi exprimă sprijinul şi solidaritatea faţă de poporul ucrainean în lupta sa pentru libertate, suveranitate şi pace”, declară premierul.

Prim-ministrul Ilie Bolojan a evidenţiat importanţa rezistenţei ucrainene pentru întreaga regiune, precizând că „rezistenţa Ucrainei este esenţială pentru securitatea întregii Europe”.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski afirmă, într-un mesaj video postat marţi dimineaţă, când se împlinesc patru ani de la invadarea ţării sale de către trupele ruse, că omologul său rus Vladimir Putin nu a reuşit să-şi atingă obiectivele de război şi nu a învins poporul ucrainean şi dă asigurări că, prin rezistenţa sa, Ucraina şi-a dobândit dreptul la o pace „puternică, demnă şi durabilă”.

În acelaşi context, preşedinta Comisiei Europene a transmis un mesaj direct de susţinere de la Kiev.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunţat marţi dimineaţă că se află la Kiev, pentru a zecea oară în decursul celor patru ani de când Rusia şi-a început invazia la scară largă a Ucrainei, pentru a transmite un mesaj de solidaritate şi susţinere.

La patru ani de la începutul războiului din Ucraina, mesajele oficiale de solidaritate au fost dublate de reacţii privind dezbaterea internă din România legată de costurile şi consecinţele sprijinului acordat Kievului. Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a criticat apariţia unor discursuri care pun problemele interne pe seama ajutorului oferit Ucrainei.

Într-un mesaj public, acesta a descris schimbarea de atitudine din societate şi a respins acuzaţiile potrivit cărora sprijinul pentru Ucraina ar fi afectat dezvoltarea României.

„Acum 4 ani, lumea s-a schimbat într-o dimineaţă. Un război în Europa, ceva ce mulţi dintre noi credeam imposibil, a început chiar lângă graniţa noastră. În primele zile, România a fost extraordinară. Ne-am deschis casele. Am ajutat. Am arătat solidaritate. Am fost oameni. Azi, acea solidaritate s-a transformat în suspiciune, ceartă şi manipulare. Ni se spune că avem drumuri proaste, şcoli slabe şi spitale insuficiente pentru că am ajutat Ucraina. Fals”, afirmă Radu Miruţă într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Ministrul a subliniat că dificultăţile interne nu pot fi puse pe seama victimelor războiului şi a avertizat asupra efectelor propagandei.

„Problemele noastre nu sunt vina victimelor unui război. E trist că propaganda a ajuns să ne dezbine familiile. E trist că minciuna a devenit mai puternică decât realitatea. Realitatea este simplă: la doi paşi de noi se moare”, adaugă Miruţă.

Oficialul a arătat că agresiunea rusă produce în continuare victime şi distrugeri majore, iar responsabilitatea aparţine exclusiv regimului de la Kremlin.