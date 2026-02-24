Președintele Volodimir Zelenski a transmis un mesaj video în care a subliniat că Vladimir Putin nu a reușit să învingă Ucraina și că poporul ucrainean rămâne neînfrânt. Liderul ucrainean a reafirmat angajamentul țării sale pentru o pace „puternică, demnă și durabilă” și a evidențiat curajul și rezistența cetățenilor ucraineni.

„Putin nu şi-a atins obiectivele. Nu a înfrânt poporul ucrainean. Nu a câştigat acest război”, a declarat el în mesajul video. „Am păstrat Ucraina şi vom face tot posibilul pentru a ajunge la pace şi pentru ca dreptatea să fie făcută. Vrem pace, o pace puternică, demnă şi durabilă”, a transmis liderul de la Kiev.

Zelenski a amintit că, în primele zile ale conflictului, s-a adăpostit într-un buncăr de pe strada Bankova, de unde a purtat discuții cu liderii mondiali, inclusiv cu fostul președinte american Joe Biden.

În fața fricii și șocului provocate de invazie, Zelenski a subliniat că fiecare ucrainian a înțeles importanța rezistenței și a menținerii funcționalității statului.

„În acest cabinet, în această mică cameră din buncărul de pe strada Bankova, am purtat primele mele discuţii cu liderii mondiali la începutul războiului. Aici am vorbit cu preşedintele Biden şi tot aici am auzit: „Volodimir, există o ameninţare, trebuie să părăsiţi urgent Ucraina. Suntem gata să vă ajutăm în acest sens”. Iar eu am răspuns că am nevoie de arme, nu de taxiuri. Şi nu pentru că suntem cu toţii atât de curajoşi sau de puternici. Suntem cu toţii oameni vii, iar în acea zi, tuturor, tuturor ucrainienilor ne era frică, ne durea, mulţi erau în stare de şoc şi mulţi nu ştiau ce să spună, dar la un anumit nivel… la un nivel invizibil, cu toţii ştiam că nu avem altă Ucraină. Este casa noastră şi cu toţii înţelegeam ce trebuie să facem. Toţi au înţeles: fiecare zi trebuie câştigată. Ucraina trebuia să reziste, să reziste ca stat, în ciuda tuturor. Şi, în ciuda tuturor, Ucraina noastră trebuia să funcţioneze. Multe lucruri s-au făcut chiar aici – nu am arătat niciodată acest obiectiv. Acum este gol, desigur, dar la începutul războiului… la începutul războiului erau sute de oameni aici”, spune Zelenski.

În mesajul său, Zelenski a descris cum rezistența a fost construită treptat, „pas cu pas, cărămidă cu cărămidă”, transformând disperarea inițială în energie pentru luptă.

Președintele a explicat că furia provocată de agresiunea rusă a fost transformată în energie pentru apărare și reconstrucție.

„Şi astfel, treptat, cu greu, pas cu pas, cărămidă cu cărămidă, Ucraina a construit rezistenţa care i-a permis să reziste: când am rezistat în prima zi de război, cea mai lungă din viaţa noastră. Şi apoi încă una. Şi încă una. Şi apoi o săptămână. Două. Şi apoi… şi apoi – o lună. Şi am văzut primăvara. Am câştigat-o atunci când părea că această lună de februarie nu se va termina niciodată. Am câştigat prima noastră primăvară în timpul marelui război. A fost un moment decisiv, şi pentru prima dată atunci tuturor le-a trecut prin minte un gând: vom reuşi. Ucraina va reuşi. Îmi place foarte mult fraza pe care toată lumea o reposta la acea vreme. Un fel de rezumat al primei etape a războiului pe scară largă, când Ucraina a spus: „Crezi că am îngenunchiat? Doar mi-am legat bocancii. Dar în tot acest timp nu lăsăm furia să ne mănânce din interior, ucrainenii transformă propria furie în energie pentru luptă şi demonstrează: ne puteţi obliga să coborâm în adăpost, dar nu puteţi îngropa Ucraina pentru totdeauna. Ne ridicăm neapărat, ne întoarcem, continuăm să luptăm, pentru că luptăm pentru viaţă. Pentru dreptul de a sta pe pământul nostru, de a respira aerul nostru”, spune acesta.

Zelenski a mulțumit liderilor străini care au vizitat Ucraina și și-a exprimat dorința ca președintele SUA să vină la Kiev pentru a vedea cu ochii săi realitatea războiului și curajul poporului ucrainean.

El a subliniat importanța recunoașterii internaționale a valorii ucrainenilor în sport și cultură.

„Şi îmi doresc foarte mult să vin aici într-o zi împreună cu preşedintele SUA. Ştiu cu certitudine: numai vizitând Ucraina şi văzând cu ochii noştri viaţa şi lupta noastră, simţind poporul nostru şi această mare de durere – numai aşa se poate înţelege despre ce este vorba de fapt în acest război. Şi din cauza cui. Cine este agresorul aici. Pe cine trebuie să presăm. Să înţelegem că Ucraina apără viaţa, luptă tocmai pentru asta. Şi că nu este o bătaie de stradă. Este un atac al unui stat bolnav asupra unui stat suveran, şi să înţelegem că Putin este acest război. El este cauza începutului şi obstacolul pentru sfârşitul său. Şi pentru a avea pace adevărată, trebuie să punem Rusia la locul ei”, spune liderul ucrainean.

În ceea ce privește negocierile de pace, Zelenski a afirmat că Ucraina urmărește garanții reale de securitate și că sacrificiile anilor de război nu trebuie ignorate.

„O mie patru sute şaizeci şi două de zile de război pe scară largă. Doisprezece ani de la începutul agresiunii Rusiei. Pentru unii – o viaţă întreagă. Desigur, cu toţii vrem ca războiul să se termine. Dar nimeni nu va permite ca Ucraina să se termine. Vrem pace. Pace puternică, demnă, de lungă durată. Şi înainte de fiecare rundă de negocieri, dau echipei noastre directive foarte clare. Acestea sunt întotdeauna secrete, dar nu voi dezvălui niciun secret de stat dacă vă spun mesajul meu principal: să nu anulăm toţi aceşti ani, să nu devalorizăm toată lupta, curajul, demnitatea, tot ceea ce a trecut Ucraina. Nu se poate, nu se poate renunţa la asta, nu se poate uita, nu se poate trăda. Tocmai de aceea sunt atâtea runde de negocieri şi lupta pentru fiecare cuvânt, pentru fiecare punct, pentru garanţii reale de securitate, pentru ca acordul să fie puternic. Istoria ne priveşte cu atenţie. Acordul nu trebuie doar semnat, trebuie acceptat – acceptat de ucraineni”, explică Zelenski.

El a mai precizat că negocierile sunt o luptă continuă pentru fiecare cuvânt, pentru fiecare punct și pentru siguranță reală, amintind că agresiunea Rusiei este cauza războiului și că pacea adevărată depinde de clarificarea rolului Moscovei.

În încheiere, Zelenski a transmis mulțumiri poporului său pentru rezistența și curajul demonstrat de-a lungul celor patru ani.

„Putin înţelege că nu este capabil să învingă Ucraina pe câmpul de luptă, iar „a doua armată a lumii” luptă cu blocuri de locuinţe şi centrale electrice. Şi acum ucrainenii trec prin cea mai grea iarnă din istorie. Şi teroare, aproape în fiecare noapte. Şi nu ştiu cine altcineva ar mai putea suporta asta, fără să se prăbuşească, fără să se clatine. Ucrainenii o fac. Este o epuizare mare, fără îndoială. Ce alt popor ar putea face asta? În ciuda războiului, a tuturor acestor atacuri, a tuturor încercărilor de a învinge răul, de a învinge descurajarea, disperarea. Şi de a rezista. Şi de a rămâne uniţi. Şi, în ciuda tuturor acestor lucruri, de a obţine rezultate peste tot. De a se reface de fiecare dată după atacuri”, arată Zelenski.

Președintele Ursula von der Leyen a ajuns marți la Kiev, marcând a zecea vizită în cei patru ani de război dintre Rusia și Ucraina. Această deplasare simbolizează angajamentul continuu al Uniunii Europene pentru suveranitatea Ucrainei, sprijinul militar, financiar și diplomatic, precum și solidaritatea în fața agresiunii ruse.

La sosirea sa, Ursula von der Leyen a fost întâmpinată de ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, și de alți oficiali, în gara din Kiev. Momentele au fost documentate și publicate pe contul de X al președintei Comisiei Europene, transmițând un mesaj vizual de susținere internațională.

Pe rețelele sociale, von der Leyen a subliniat că scopul vizitei este reafirmarea sprijinului Europei pentru Ucraina:

„(Sunt) La Kiev pentru a zecea oară de la începutul războiului. Pentru a reafirma că Europa susţine cu fermitate Ucraina, financiar, militar şi în această iarnă grea. Pentru a sublinia angajamentul nostru durabil faţă de lupta dreaptă a Ucrainei. Şi pentru a transmite un mesaj clar atât poporului ucrainean, cât şi agresorului: nu vom renunţa până când pacea nu va fi restabilită. Pace în condiţiile impuse de Ucraina”, a scris Ursula von der Leyen.

Aceasta evidențiază poziția UE de a respecta dreptul Ucrainei de a negocia pacea conform propriilor condiții, consolidând imaginea Kievului ca partener strategic în negocierile internaționale.

De la începutul invaziei ruse, Uniunea Europeană a oferit Ucrainei asistență militară și financiară substanțială, inclusiv echipamente de apărare, sprijin pentru infrastructură și fonduri umanitare. Vizitele repetate ale liderilor europeni, printre care și Ursula von der Leyen, transmit un mesaj clar că Ucraina nu este singură în fața agresiunii ruse și că Europa rămâne alături de poporul ucrainean.