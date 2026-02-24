Într-un moment considerat decisiv pentru viitorul conflictului, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat un apel public către liderul american Donald Trump, cerând menținerea sprijinului strategic al Washingtonului.

Într-un interviu acordat CNN la Kiev, liderul ucrainean a subliniat că rolul SUA în războiul din Ucraina este esențial pentru echilibrul de forțe din regiune. Potrivit acestuia, Statele Unite sunt „mult prea mari și importante” pentru a se retrage dintr-un conflict care, în opinia sa, nu vizează doar Ucraina, ci stabilitatea întregii Europe de Est.

Mesajul transmis este unul strategic: fără sprijin american – militar, financiar și diplomatic – Ucraina ar fi vulnerabilă în fața presiunii ruse. Zelenski speră că Trump va reafirma susținerea pentru Kiev în discursul său privind starea națiunii, un moment politic cu impact major atât pe plan intern american, cât și internațional.

”Ei trebuie să rămână alături de… o ţară democratică, care luptă împotriva unei singure persoane. Pentru că această persoană este un război. Putin este un război. Totul se învârte în jurul lui. Totul se învârte în jurul unei singure persoane. Iar ţara, întreaga lui ţară, se află în închisoare”, a declarat Zelenski pentru CNN.

Întrebat dacă actuala administrație americană exercită suficientă presiune asupra Kremlinului, Zelenski a răspuns tranșant: „nu”. Liderul ucrainean consideră că intensificarea sancțiunilor și a presiunii geopolitice asupra Rusiei ar putea accelera sfârșitul războiului.

El a descris conflictul ca fiind profund personalizat în jurul liderului rus, afirmând că deciziile strategice ale Moscovei gravitează în jurul unei singure persoane. În această logică, orice soluție de pace trebuie să țină cont de realitatea politică de la Kremlin.

”Dacă vor cu adevărat să-l oprească pe Putin, America este atât de puternică”, a spus el.

Un alt punct-cheie al declarațiilor sale vizează eventualele negocieri de pace. Zelenski a exclus categoric varianta unor concesii teritoriale majore în favoarea Rusiei.

Din perspectivă strategică, poziția Kievului rămâne clară:

apărarea integrității teritoriale,

menținerea sprijinului occidental,

presiune internațională continuă asupra Moscovei.

”Nu putem să-i dăm pur şi simplu tot ce vrea. Pentru că el vrea să ne ocupe. Dacă îi vom da tot ce vrea, vom pierde totul – noi toţi, oamenii vor trebui să fugă sau să devină ruşi”, a adăugat el.

Ambasadorul Ucrainei la București, Ihor Prokopchuk, transmite un mesaj ferm: Moscova nu are dreptul să decidă viitorul strategic al statului ucrainean.

Potrivit diplomatului, orice acord de încetare a războiului Rusia–Ucraina trebuie să respecte principiile Cartei ONU și normele dreptului internațional. Conceptul de „pace justă” invocat de Kiev presupune:

respectarea suveranității și integrității teritoriale;

respingerea recunoașterii ocupației ilegale a teritoriilor;

evitarea oricărei recompense politice pentru agresor.

Ambasadorul subliniază că legalizarea de facto a anexărilor ar crea un precedent periculos pentru securitatea europeană și globală. Din această perspectivă, interesele Ucrainei converg cu cele ale României și ale altor state care susțin ordinea internațională bazată pe reguli.

Un punct esențial al poziției oficiale este aderarea la NATO. Kievul consideră Alianța Nord-Atlantică drept cea mai eficientă garanție împotriva unor viitoare agresiuni ruse.

Mesajul transmis este clar: Ucraina nu urmărește doar protecție, ci este deja un contributor major la securitatea Europei. Armata ucraineană, aflată în prima linie a frontului, funcționează ca un scut împotriva extinderii influenței militare ruse în regiune.

În paralel, integrarea în Uniunea Europeană rămâne un obiectiv strategic, reflectând voința politică și aspirația majorității populației pentru consolidarea instituțiilor democratice și a statului de drept.

”O pace justă înseamnă, pentru noi, o soluţie fondată pe principiile Cartei Naţiunilor Unite şi pe dreptul internaţional. Aici interesele Ucrainei, ale României şi ale altor ţări converg. Vrem să vedem că principiile care stau la baza coexistenţei paşnice între state sunt protejate eficient. Dacă acest lucru nu se întâmplă, ar însemna o recompensă pentru agresor, ceea ce ar permite continuarea agresiunii în viitor. Aceste principii rămân fundamentale în abordarea noastră. Aşa cum a subliniat repetat preşedintele meu, Ucraina nu va recunoaşte legitimitatea ocupării ilegale a teritoriului său de către Rusia. De facto, ei sunt prezenţi acolo, dar nu va exista o recunoaştere din partea ucraineană. Vom continua să căutăm rezolvarea prin mijloace diplomatice odată ce ostilităţile încetează”, declară diplomatul, precizând că ”nu există nicio altă naţiune care să îşi dorească pacea mai mult decât ucrainenii”.

În contextul negocierilor sau al eventualelor acorduri de pace, Kievul respinge ideea reducerii forțelor sale armate. Potrivit ambasadorului, impunerea unor restricții „nerezonabile” asupra capacității de apărare ar vulnerabiliza atât Ucraina, cât și securitatea regională.

Forțele armate ucrainene sunt considerate un element esențial al stabilității în Europa de Est, iar orice diminuare forțată a capacității lor ar transmite un semnal de slăbiciune strategică.

Un principiu central reiterat este dreptul suveran al Ucrainei de a-și decide viitorul. Orientarea pro-europeană și euroatlantică nu este, în viziunea oficialilor de la Kiev, negociabilă sub presiune militară.

”Rusia nu poate impune voinţa sa asupra viitorului Ucrainei, pe care noi îl vedem ca parte a UE şi a NATO, considerând NATO cea mai bună garanţie de securitate. Ucraina nu ar fi doar un beneficiar, ci un contribuitor puternic la securitatea Europei, aşa cum face şi acum, servind drept scut împotriva agresorului rus pentru toate naţiunile Europei”, spune Prokopchuk.

Potrivit unui raport al World Bank și altor instituții financiare internaționale, Ucraina va avea nevoie de aproximativ 587,7 miliarde de dolari pentru a-și reconstrui infrastructura și economia afectate de război pe o perioadă de 10 ani. Această sumă reprezintă aproape de trei ori PIB-ul estimat al Ucrainei pentru 2025.

”Nevoile de recuperare şi reconstrucţie continuă să crească şi sunt estimate în prezent la 587,7 miliarde de dolari pe o perioadă de 10 ani, echivalentul a aproape trei ori PIB-ul Ucrainei din 2025”, se arată în raport.

Raportul subliniază că principalele domenii afectate includ:

locuințe și clădiri civile;

rețele energetice și de apă;

infrastructură de transport, inclusiv drumuri și poduri;

spitale, școli și instituții publice;

capacități industriale și tehnologice.

Refacerea acestora presupune nu doar reconstruirea, ci și modernizarea lor la standarde europene, cu scopul de a sprijini integrarea economică și socială a Ucrainei.

Războiul a avut un cost uman devastator. Conform unui raport al Center for Strategic and International Studies, Rusia a înregistrat aproximativ 1,2 milioane de victime, inclusiv până la 325.000 de soldați morți între februarie 2022 și decembrie 2025.

Ucraina, la rândul său, a raportat între 500.000 și 600.000 de victime militare, dintre care aproximativ 140.000 decese. Președintele Volodimir Zelenski a confirmat că 55.000 de soldați ucraineni și-au pierdut viața, iar numeroși militari sunt dați dispăruți.

Datele exacte nu sunt disponibile public, iar verificarea independentă a pierderilor de pe front rămâne imposibilă.

Consecințele asupra populației civile sunt dramatice. Misiunea ONU pentru drepturile omului estimează că peste 40.600 de civili au fost răniți, iar cel puțin 763 de copii au fost uciși de la începutul invaziei. Aceste cifre reflectă amploarea tragediei umanitare și provocările sociale care vor trebui abordate în procesul de reconstrucție.

Reconstrucția Ucrainei necesită un efort global fără precedent. Experții subliniază că sunt esențiale: